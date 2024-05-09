Возвращение Трампа в Белый дом может заблокировать дальнейшие поставки ракет для гибридной системы ПВО.

Сторонники Украины в Конгрессе Соединенных Штатов Америки должны спешить с поставками ракет, в частности, для противовоздушной обороны, потому что существует риск блокировки, если президентом станет Дональд Трамп, пишет The Telegraph.

Отмечается, что в феврале российские военно-воздушные силы пытались установить воздушный контроль над 600-мильной линией фронта, что привело к изменению баланса сил в воздухе. Это произошло на фоне задержки американской помощи, в частности, средств ПВО.

"Без американской помощи украинские батареи ПВО быстро исчерпали свои лучшие ракеты. Дело не в том, что россияне стали сильнее в воздухе в этом году, а в том, что украинцы стали слабее. Поэтому неудивительно, что когда республиканцы наконец поставили вопрос о помощи на голосование в конце прошлого месяца, одной из первых вещей, которую Пентагон отправил в Украину, была потенциально огромная партия зенитных ракет", – пишет издание.

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Гибридные FrankenSAM

По словам авторов, отправили не просто ракеты класса "земля-воздух", а ракеты Sidewinder и Sea Sparrow – основные боеприпасы для новых украинских гибридных FrankenSAM. Самые важные версии сочетают пусковую установку советского производства с ракетой американского производства.

"Теперь, когда американские боеприпасы снова поступают в Украину, Пентагон должен предоставить приоритет ракетам для FrankenSAM. Это один из способов, которым американцы могут предотвратить дальнейшие кризисы в сфере противовоздушной обороны, поскольку война продолжается", – говорится в публикации.

Концепция FrankenSAM сочетает пусковые установки, которые Украина имеет в избытке, но которым может не хватать ракет, с ракетами, которые США имеют в избытке и больше не нуждаются для своих военных планов. Эти ЗРК "помогают заполнить критические пробелы в украинской противовоздушной обороне", заявила Лора Купер, высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

Один FrankenSAM сочетает в себе советскую установку "Бук" с американскими ракетами Sea Sparrow, которые обычно запускаются с военных кораблей. Ракета Sea Sparrow имеет дальность полета до 10 миль под радиолокационным наведением. Другой основной FrankenSAM сочетает американскую ракету класса "воздух-воздух" Sidewinder с инфракрасным наведением и дальностью полета в несколько миль с советской пусковой установкой – возможно, "Оса".

Проблема заключается в том, что ракеты для "Бука" и "Осы" производятся или производились только в России. Как только украинские запасы советских времен закончились, пусковые установки стали бесполезными. Поэтому нужно было решить вопрос с ракетами. Тестирование новых FrankenSAM состоялось осенью. Развертывание систем началось в конце 2023 или в начале этого года.

Журналисты подчеркивают, что американская политика может подавить украинские возможности так же, как и российские атаки. Пентагон должен воспользоваться возможностью, предоставленной выделением нового финансирования, и как можно быстрее отправить как можно больше ракет Sea Sparrow и Sidewinder.

"Задержка была бы рискованной. Экс-президент-республиканец Дональд Трамп угрожал прекратить американскую помощь Украине, если он выиграет второй срок в ноябре. Американская политика уже однажды заморила голодом украинскую гибридную систему ПВО и может сделать это снова", – пишет The Telegraph.

Оружие украинской армии

Ранее УНИАН писал, что вторжение России в Украину часто заставляло ВСУ применять новаторские подходы и импровизацию в своей защите. Стремясь укрепить свои критически важные возможности противовоздушной обороны, украинские солдаты также объединили западные ракеты класса "земля-воздух" и пусковые установки советских времен.

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