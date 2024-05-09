Хилари Дафф стала мамой в четвертый раз.

Звезда молодежных комедий, известная американская актриса Хилари Дафф стала мамой в четвертый раз. Знаменитость решила, что ее ребенок должен появиться на свет дома.

Четвертый ребенок Хилари Дафф и ее мужа - певца Мэттью Кома - родился 3 мая. Роды проходили в бассейне. Актриса также рассекретила имя, которое выбрала для дочери. Девочку назвали Таунс Мидоу Бэйр. Звезда на своей странице в Instagram поделилась кадрами с домашних родов.

"Таунс Мидоу Бэйр, теперь мы знаем, почему она заставила нас ждать так долго...Она совершенствовала эти щечки! Я мечтала подержать тебя в своих объятиях несколько месяцев. Мы все любим тебя, будто ты была здесь все это время, красавица", - написала под фото актриса.

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Мэттью Кома также сообщил радостную новость в своем Instagram. Он трогательно назвал жену "богиней". По его словам, дочь непохожа ни на кого из их семьи.

К слову, Хилари Дафф и Мэттью Кома обручились в 2019 году. Однако Кома уже не первый муж актрисы. До этого она была в браке с хоккеистом Майком Комри. У супругов родился сын. Сейчас звездная пара воспитывает четырех детей: сына Хилари от первого брака, пятилетнюю девочку Бэнкс, двухлетнюю дочь Мэй и новорожденную Таунс.

Напомним, ранее стало известно, что украинская певица Ирина Федишин беременна третьим ребенком.

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