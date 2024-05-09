В прошлом году КНР восьмой год подряд оставалась главным торговым партнером Германии.

В первом квартале 2024 года Соединенные Штаты Америки опередили Китай как главного торгового партнера ФРГ. Об этом со ссылкой на информацию Статистического управления Германии сообщает Reuters.

Согласно приведенным данным, торговля между Соединенными Штатами и ФРГ (экспорт и импорт вместе взятые) с января по март составила 63 млрд евро (68 млрд долларов), тогда как показатель КНР составил чуть менее 60 млрд евро.

Отметим, что в прошлом году Китай восьмой год подряд оставался основным торговым партнером Германии с объемом 253 млрд евро, хотя КНР по этому показателю лишь на несколько сотен миллионов опережала Соединенные Штаты.

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Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то немецкий импорт товаров из Китая уменьшился примерно на 12%. Экспорт товаров в КНР упал чуть более чем на 1%. Сегодня на США приходится около 10% экспорта немецких товаров, в то время как доля Китая упала до менее 6%.

"Немецкий экспорт в США сейчас еще больше вырос благодаря крепкой тамошней экономике, тогда как экспорт в Китай и импорт из Китая упали", – заявил экономист Commerzbank Винсент Стамер.

Экономика Германии – что надо знать

Напомним, в феврале сообщалось, что Германия стала третьей экономикой мира, вытеснив с этой позиции Японию. Одной из причин этого эксперты назвали то, что островное государство неожиданно скатилось в рецессию в конце 2023-го.

При этом в начале года УНИАН писал, что в 2023-м сама Германия находилась в рецессии. Причиной негативной динамики называли энергетические проблемы и трудности с инфраструктурой, спад глобального спроса и отставание в гонке за доминирование электромобилей.

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