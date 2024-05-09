Эти правила коснутся всех военнообязанных мужчин, игнорирующих ТЦК.

Верховная Рада приняла законопроект №10379, который регулирует меры наказания для уклонистов за военные правонарушения и невыполнения правил мобилизации. Узнайте, какой штраф за неявку в ТЦК Украина выставит мужчинам теперь и что грозит еще.

Какой штраф для уклонистов сейчас

Все военнообязанные мужчины с 18 до 60 лет в Украине обязаны встать на воинский учет и обновить свои данные в ТЦК. За невыполнение этих правил предусмотрен штраф - за неявку в ТЦК он составляет от 510 до 850 гривен, если человеку вовремя не обновил свои данные.

Если в течение года нарушение происходит повторно, то штраф за неявку в ТЦК 2024 будет выше - от 850 до 1700 гривен. В случае, когда военнообязанный отказывается от повестки или, получив ее, не приходит в ТЦК, его "накажут монетой" в размере от 1 700 до 3 400 гривен для граждан и от 3 400 до 5 100 для должностных лиц. Повторное нарушение грозит штрафом от 3 400 до 5 100 гривен и от 5 100 до 8 500 гривен.

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Каким будет штраф за неявку в военкомат по новому закону

После подписания законопроекта №10379 президентом Украины Владимиром Зеленским будут введены всего три режима нарушений - первое, повторное и во время военного положения. Штраф за неявку в ТЦК в разы увеличится. Законопроект вступил в силу на следующий день после подписания.

За нарушение воинского учета:

в мирное время - от 3 400 до 5 100 гривен;

в военное время (или повторное нарушение) - от 17 000 до 25 500 гривен.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

для граждан - от 5 100 до 8 500 гривен;

для должностных и юридических лиц - от 17 000 до 34 000 гривен.

За уклонение от мобилизации в военное время:

для граждан - от 17 000 до 25 500 гривен;

для должностных и юридических лиц - от 34 000 до 59 000 гривен.

Правила о штрафах вступают в силу на следующий день после подписания президентом самого законопроекта. Как только это произойдет, военнообязанный рискует получить штраф в размере 17 000 гривен за неявку в ТЦК по повестке, уклонение от постановки на учет и за несвоевременное обновление данных. Если под санкции от государства попало предприятие, которое не предоставляет ТЦК данные о сотрудниках, юридическому лицу придется заплатить 34 000 гривен.

ВАЖНО: все эти штрафы не будут применяться, если у сотрудников ТЦК есть доступ к государственным реестрам, из которых можно взять информацию о военнообязанных мужчинах.

Заочный штраф за неявку в ТЦК - что это такое

Благодаря новому законопроекту ТЦК смогут выписывать штраф без составления протокола и без суда. До принятия закона механизм работал следующим образом - сотрудники ТЦК выписывали протокол в присутствии военнообязанного, который был ознакомлен со своими правами, подписывал документ о нарушении или отказывался от подписи. Дальше протокол направляли в суд, и только суд принимал решение о штрафе.

Сейчас штраф за неявку в ТЦК или за любые другие нарушения можно выписать в обход вышеуказанных процедур, если:

нарушения совершены в особый период;

военнообязанный не явился в ТЦК без уважительных причин, хотя был уведомлен о дате, времени и месте вызова;

не уведомил причину неприбытия по повестке.

Сотрудники ТЦК обязаны иметь документальное подтверждение о том, что они действительно должным образом уведомили военнообязанного о необходимости прибытия в ТЦК и предоставили ему правильно составленный вызов.

Таким образом получается, что штраф за неявку в ТЦК, за необновление своих данных, за игнорирование повестки военнообязанный получит штраф даже заочно - его присутствие не требуется.

Лишение свободы за уклонение от мобилизации - новый закон

Новый законопроект также вносит изменения в сроки задержания военнообязанного за нарушение правил воинского учета и уклонение от мобилизации в период военного положения. Для составления протокола мужчину могут держать в полиции до 3-х часов.

Если нужно выяснить личность или обстоятельства правонарушения, то срок задержания увеличивается и составляет до 3-х суток.

Уголовная ответственность за уклонение от мобилизации наступает, если:

военнообязанный не имеет права на отсрочку;

прошел военно-врачебную комиссию;

был признан годным к службе и получил "боевую повестку";

не явился без уважительной причины.

В таком случае ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет - это регулирует ст.336 Уголовного кодекса Украины.

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