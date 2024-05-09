Залужный уволен с военной службы: указ Зеленского

Согласно документу, основанием для отставки было состояние здоровья генерала.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с военной службы. Документ от 8 апреля под №309/2024 обнародовал Офис главы государства.

"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.

Валерий Залужный - отставка и назначение послом

Напомним, 8 февраля президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

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В начале марта президент сообщил, что согласовал кандидатуру Валерия Залужного для назначения послом Украины в Великобритании. Но пока об окончательном назначении официально не сообщалось.

На днях бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в своих соцсетях первое фото за более чем два месяца публичного молчания. На снимке изображена разорванная гильза от пистолетного патрона.

"25 метров. Glock 17. Есть еще порох в пороховницах", - написал Залужный под фото.

Его предыдущая публикация датирована еще 24 февраля.

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