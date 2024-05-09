На сегодня вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения.

Вчера, 8 мая, во время утренних обстрелов критической инфраструктуры, значительные повреждения были нанесены и объектам гидроэнергетики.

Как сообщила пресс-служба "Укргидроэнерго", две ГЭС были выведены из эксплуатации.

"Враг продолжает массированно атаковать и уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося разрушительные целенаправленные удары. На сегодня вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств", - говорится в сообщении компании.

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Массированная ракетная атака 8 мая - главные новости

В ночь на 8 мая российские оккупанты совершили очередную массированную ракетно-дронную атаку по территории Украины. Захватчики использовали 76 воздушных целей - 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Силами противовоздушной борьбы Украины было уничтожено 59 целей врага.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что российские оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

В свою очередь председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что потеря генерации электроэнергии в результате атаки достаточно существенная.

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