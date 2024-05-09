Чиновники поставили 20 авиакомпаниям 30-дневный ультиматум для исправления ложных заявлений.

Авиакомпании пытаются заманить пассажиров, которые заботятся о климате, рекламируя "экологические" рейсы, но такие шаги наталкиваются на возражения со стороны Еврокомиссии. Об этом сообщает Politico.

20 авиакомпаний сейчас находятся под расследованием Комиссии по обвинению в "зеленом отмывании".

Брюссель начал акцию 30 апреля, после июньского предупреждения Европейской ассоциации защиты прав потребителей (BEUC). Авиакомпании имеют 30 дней для исправления любых заявлений, которые могут ввести потребителей в заблуждение.

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Корни спора находятся в климатической политике, которую ЕС навязывает авиационному сектору. Напомним, ранее Брюссель утвердил постепенный переход на экологическое авиационное топливо (SAF).

Согласно плану, аэропорты ЕС и поставщики, начиная с 2025 года, должны в общем объеме использовать как минимум 2% экологически чистого авиатоплива. Его доля должна постепенно увеличиваться и должна достичь в 2050 году 70%.

Авиакомпании, такие как Lufthansa, KLM и Ryanair, используют "зеленый переход" в рекламных целях, однако по мнению BEUC это может ввести потребителей в заблуждение.

Организация считает, что компании не должны рекламировать использование SAF, поскольку оно еще не готово к выходу на рынок и не будет широко доступным по крайней мере до конца следующего десятилетия.

Лучшие авиакомпании - что известно

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года титул самой безопасной авиакомпании мира получил крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии Air New Zealand. Также среди лидеров оказалась Qantas и Virgin Australia.

Кроме того, по итогам 2023-го эксперты установили наиболее "эффективные" авиакомпании. Так, в лидерах по пунктуальности первое место заняла Avianca Airlines, которая базируется в колумбийской Боготе.

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