Вместо Сергея Лупанчука должность занял Александр Трепак.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 9 мая №313/2024 уволил Сергея Лупанчука с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

В то же время глава государства назначил на эту должность Александра Трепака указом №314/2024.

Документы обнародованы на официальном сайте президента

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До этого, Зеленский вернул на должность командующего Сил поддержки ВСУ Дмитрия Герегу. Об этом говорится в указе №315/2024 от 9 мая с.г.

Как известно, в марте глава государства уволил Герегу с должности командующего Сил поддержки и назначил на эту должность Александра Яковца.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Глава государства, объясняя причины увольнения Залужного отметил, что появилось "ощущение стагнации" на южных направлениях фронта и сложности в боях в Донецкой области.

Зеленский отметил, что украинцы стали реже говорить о победе, но "украинский дух не потерял веры в победу и Украина сохраняет свой исторический шанс". Он сказал, что откровенно поговорил с Залужным о необходимости "срочных изменений" в армии.

Позже президент сообщил, что кандидатура Залужного была согласована на должность Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии.

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