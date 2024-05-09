Среди них есть как относитьно новые породы, так и одни из самых старых, когда-либо обитавших на земле.

Кошки - одни из самых популярных домашних животных на планете. Считается, что средний владелец имеет как минимум две кошки, хотя у некоторых их гораздо больше. Если вы хотите завести нового пушистого любимца, и при этом хотите быть "на волне" моды, обратите внимание на 10 самых популярных пород кошек в 2024 году, по данным портала Scotsman.

1. Мейн-кун. Умная порода кошек мейн-кун - одна из старейших в мире и очень пушистая! Эти большие кошки очень ориентированы на людей и обладают огромным запасом энергии.

2. Девон-рекс - довольно новая порода кошек, выведенная в 1960-х годах. Иногда ее называют пиксикэт, она имеет черты, напоминающие собачьи, и стала одной из самых популярных пород в мире.

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3. Сфинкс. Популярная порода бесшерстных кошек, сфинкс, появилась в 1960-х годах в Канаде. Это игривая порода, которая стремится быть в центре внимания.

4. Американская короткошерстная. Неизменно входящая в десятку самых популярных пород в мире, американская короткошерстная кошка очень спокойна и хорошо ладит с детьми, и станет настоящим любимцем семьи.

5. Скоттиш-фолд. Очаровательная порода кошек скоттиш-фолд известна своими короткими ушками и любящим, покладистым характером. Они также очень дружелюбны с другими кошками, собаками и животными в доме.

6. Абиссинская. Абиссинская порода невероятно мила и открыта для любви и внимания. У них короткая шерсть и длинные, стройные лапы. Они не любят сидеть на коленях, но остаются ласковой породой.

7. Экзотическая короткошерстная. Самая популярная американская порода кошек - экзотическая короткошерстная - любвеобильна, очень мила и игрива. Известно, что они проявляют больше привязанности и преданности, чем другие кошачьи породы.

8. Персидская. Спокойная и нежная порода персидских кошек уже давно считается одной из самых популярных на планете. Хозяева любят их за очаровательную густую шубку. А еще это одна из самых старых пород кошек, когда-либо обитавших на земле.

9. Британская короткошерстная. Впервые завезенная в Европу римлянами много веков назад, британская короткошерстная порода кошек до сих пор остается одной из самых популярных пород на планете.

10. Рэгдолл. Нежная и спокойная порода кошек рэгдолл любима во всем мире за дружелюбный характер и способность привязываться к людям.

Раньше УНИАН рассказывал о ТОП-10 самых игривых пород кошек, которые готовы играть с вами целыми днями напролет, а также называл 10 самых пушистых пород, которых так приятно тискать.

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