В частности, дрон пролетел расстояние в 1500 км.

В Башкортостане Российской Федерации дроном Службы безопасности Украины поражен нефтеперерабатывающий завод.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники. Так, после ночного "хлопка" на двух нефтебазах в Краснодарском крае РФ, утром дальнобойный дрон "посетил" и в республику Башкортостан, где поразил НПЗ "Газпром нефтехим Салават".

Сообщается, что беспилотник попал в установку каталитического крекинга нефти. "Это был дрон Службы безопасности, который установил исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 км", - отметил источник.

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Как известно, "Газпром нефтехим Салават" является одним из крупнейших в России производственных комплексов по нефтепереработке и нефтехимии. Этот НПЗ специализируется на производстве бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов.

"СБУ в очередной раз доказала, что имеет мощные технологические решения, которые помогают наносить врагу болезненные удары. Это значит, что российские НПЗ и нефтебазы, которые работают на ВПК, не могут чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу", - отметил информированный источник.

Атаки на НПЗ и нефтебазы: последние новости

Как сообщал УНИАН, ночью ударные дроны Службы безопасности Украины поразили две нефтебазы в селе Юровка возле Анапы в Краснодарском крае, это привело к масштабному пожару.

По данным S&P Global Commodities at Sea, в прошлом месяце из-за украинских атак и наводнения российский экспорт нефтепродуктов упал до минимума.

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