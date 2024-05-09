Глава государства подписал соответствующий указ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. Об этом говорится в указе главы государства №316/2024 от 9 мая.

"Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в указе.

Валерий Залужный - увольнение и назначение на новую должность

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с военной службы. В начале марта президент сообщил, что согласовал кандидатуру Валерия Залужного для назначения послом Украины в Великобритании.

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8 февраля Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Среди причин своего решения президент назвал провал летнего контрнаступления, постепенную "стагнацию" ситуации на фронте после этого и, как следствие, потребность в изменениях.

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