Подготовка пилотов ВСУ за рубежом идет неустанно.

На сегодняшний день уже определенное количество украинских летчиков завершают свое обучение на западных современных истребителях F-16.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире информационного телемарафона. По его словам, подготовка пилотов продолжается постоянно.

"Этот процесс постоянно продолжается на разных уровнях. И у нас уже есть летчики, которые непосредственно завершают свое обучение на F-16. И как только это станет возможно, F-16 прибудут в Украину. Конечно, эти пилоты уже будут готовы для выполнения боевых задач непосредственно в воздушном пространстве в украинском небе", - рассказал он. Видео дня

Евлаш отметил, что коммуникация с партнерами по передаче и подготовке самолетов-истребителей ведется постоянно, но за закрытыми дверями.

F-16 для Украины: последние новости

Как сообщал УНИАН, по словам эксперта по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце, первыми, кто узнает о начале работы в небе Украины истребителей F-16, будут российские военные объекты и авиация.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что уже с этого лета Украина начнет получать западные истребители F-16. Первыми начнут отправлять датские самолеты.

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