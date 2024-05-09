Представительницы Украины установили рекорд по количеству прохождений в гранд-финал конкурса.

Украина участвует в песенном конкурсе Евровидение с 2003 года. В этом году благодаря певицам Alyona Alyona и Jerry Heil государство в очередной раз прошло в гранд-финал международного шоу.

Alyona Alyona и Jerry Heil благодаря своему феерическому выступлению завоевали место в гранд-финале. Они установили потрясающий рекорд. Речь идет о том, что Украина уже 18 раз попадала в финал Евровидения. Это исторический момент для государства. Наша страна стала единственной, которая постоянно оказывается в гранд-финале.

Номер представительниц Украины на "Евровидении-2024", который проходит в Швеции, ошеломил еврофанов. Alyona Alyona и Jerry Heil в первом полуфинале конкурса сорвали овации зрителей. В композиции "Teresa & Maria" они воспевают силу женщины, которая никогда не сдается.

Другие представители Украины на Евровидении

Первым участником Евровидения от Украины стал Александр Пономарев. Он выступил на конкурсе в 2003 году с песней "Hasta la vista". 2004 год стал легендарным для государства. Тогда Руслана с песней "Дикі танці" победила на песенном шоу.

В 2005 году Украину представили "Гринджолы" с треком "Разом нас багато". Тина Кароль выступила в 2006 году с песней "Show me your love". В 2007 году второе место на Евровидении завоевала Верка Сердючка, исполнив песню "Dancing lasha tumbai". В 2008 году на сцене конкурса Ани Лорак спела "Shady lady", которая также заняла второе место.

Следующей на песенный конкурс в 2009 году поехала Светлана Лобода с песней "Be my Valentine". В 2010 году выступила Alyosha, которая исполнила композицию "Sweet people". Мика Ньютон представила Украину в 2011 году с треком "Ангел".

Через год на Евровидении Гайтана демонстрировала свой номер и пела песню "Guest", а в 2013 году эта возможность выпала Злате Огневич с ее композицией "Gravity". В 2014 году выступила Мария Яремчук с песней "Tick-Tock". В 2015 году Украина впервые не участвовала в шоу.

Следующий год стал победным для Украины. Джамала с песней "1944" заняла первое место на конкурсе. В 2017 году Евровидение проходило в Украине, где выступила группа O.Torvald с треком "Time". В 2018 году прозвучала песня "Under The Ladder", которую спел Melovin. В 2019 году Украина снова не участвовала в Евровидении.

В 2021 году на конкурс поехала группа Go_A, которая выступила с композицией "Шум". В 2022 году Украина в очередной раз заняла первое место на шоу. Победителями стала группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". В прошлом году, выступила группа Тvоrсhі, которая оказалась на шестом месте.

Напомним, ранее Jerry Heil травмировалась во время выступления на "Евровидении-2024".

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