В частности, в июне должен начаться новый очень важный этап переговоров о вступлении Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в Европейский Союз. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в Киеве во время участия во втором Международном саммите городов и регионов совместно с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.

"Быть сейчас с Украиной - это быть с Европой и за Европу, за мирную Европу. У нас в это время таких испытаний, во время этой войны, мы все увидели, насколько важно, чтобы Европа не проявляла никакой слабости, и особенно в вопросах, которые укрепляют Европу", - отметил президент.

Глава государства сказал, что Украина и другие страны, которые заслуживают быть в Евросоюзе, получили статус кандидатов и начали подготовку к переговорам о членстве.

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"И мы приблизились вплотную к фактическому старту переговоров, выполнив все, что было для этого необходимо", - подчеркнул Зеленский.

В этой связи, как отметил президент, в июне должен начаться новый очень важный этап переговоров о вступлении Украины.

"Я прошу вас и в дальнейшем наращивать сотрудничество между всеми нами в Европе, между нашими странами, нашими общинами", - сказал Зеленский.

Отдельно президент сказал, что надо "сделать все, чтобы как можно быстрее завершить и завершить справедливо эту российскую войну, которая продолжается на территории Украины, но ставит своей мишенью всю Европу, европейское единство и весь европейский проект".

"Каждый из вас видит, что Путин пришел на нашу землю так же, как и Гитлер пришел на земли других народов, - преступно, неспровоцированно и абсолютно уродливо. К сожалению, так же это может произойти и с нашими народами. Поэтому наша с вами взаимопомощь - это работа, чтобы не только один этот агрессор проиграл, а чтобы именно идея любой войны в Европе снова была разбита", - подчеркнул Зеленский.

Вступление Украины в ЕС

14 декабря 2023 года лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. С этой целью лидеры ЕС рекомендовали Еврокомиссии утвердить организационные рамки для переговоров.

В марте стало известно о "джентельменском соглашении" ЕС с Украиной. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что в июне должна быть утверждена переговорная рамка об организационных аспектах ведения переговоров.

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