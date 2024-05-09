Температура днем будет держаться в пределах +13...+19 градусов.

В Украине в ближайшее время особого потепления можно не ожидать, температура будет "умеренно комфортной". О детальном прогнозе погоды рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"Сколько видит синоптический глаз, особого тепла, тем более, жары в Украине в ближайшее время не предвидится. Да, умеренно, да, комфортно, днем где-то в пределах +13...+19 градусов, иногда где-то выскочат градусы за пределы +20, но атмосфера быстренько загонит градусы обратно, в нынешние пределы", - рассказала Диденко.

По ее словам, хотя в южной части и на Закарпатье традиционно будет теплее, однако преимущественно все же ожидается свежая погода. А ближайшей ночью на востоке, севере и в центре Украины местами даже вероятны заморозки.

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Так, 10-го мая максимальная температура воздуха в Украине составит +14...+18 градусов, в южной части и на Закарпатье +19...+21 градус.

Украину все еще охватывает антициклон северо-западного происхождения, который будет отгонять дожди, поэтому в пятницу будет малооблачно и солнечно. Разве что местами небольшой дождь пройдет на Сумщине, Черниговщине и во второй половине дня увеличится облачность на Киевщине.

В Киеве 10-го мая существенных осадков не предвидится, хотя после обеда в столице станет больше на небе облаков. Ночью будет +3...+5 градусов, завтра днем воздух прогреется до +17 градусов.

"В субботу небольшие дожди местами пройдут на западе, в центральных областях и на востоке, а на Проводное воскресенье осадков в Украине не предвидится", - отметила синоптик.

Прогноз погоды в Украине

В четверг, 9 мая, в Украине ожидается сухая погода с небольшой облачностью, однако потепления ждать не стоит. Даже наоборот, в некоторых областях станет еще холоднее - днем не выше +11°...+13°.

При этом, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, температура в Украине повысится лишь в конце текущей недели. По прогнозу, в субботу будет +17°...+22°, а в воскресенье уже ожидается +19°...+24°.

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