27 нардепов Порошенко в войну заработали почти в 2,5 раза больше, чем 235 'Слуг народа', - декларации

Нардепы Порошенко за войну заработали, как вся Верховная Рада вместе, узнали журналисты.

Совокупный доход народных депутатов, декларации которых находятся в открытом доступе за 2022-2023 гг., составил более 7 млрд грн. 42% этой суммы составляют доходы нардепов "Европейской Солидарности" Порошенко, - говорится в исследовании R&D центра YouControl.

Так, согласно исследованию, 42% от 7 млрд грн заработали нардепы "Європейської Солідарності" Петра Порошенко, 18% – "Слуги народу", 12% – "Партії "За майбутнє", 6% – "Довіри", 5% – доходы внефракционных нардепов. Доходы других политсил составляют чуть больше 10% от общей суммы", - говорится в сообщении.

Таким образом, доходы оппозиционных нардепов от "Європейської Солідарності" в 2,33 раза больше, чем доходы провластной фракции "Слуга народу". Общий доход депутатов "Європейської Солідарності" за 2022-2023 гг. составляет чуть больше 3 млрд грн.

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Наибольшие доходы, кроме Порошенко, в его фракции указали Андрей Лопушанский (17 млн грн), Виктория Сюмар (более 13 млн грн) и Нина Южанина, сумма доходов которой выросла более чем в 8 раз и составила 5,4 млн грн против 640 тыс. грн. грн в 2022 году.

Как ранее сообщало НАПК, доходы Петра Порошенко увеличились почти в 20 раз за 2 года широкомасштабной войны. Лидер "Евросолидарности" вошел в ТОП-3 самых богатых людей Украины. Богаче Порошенко оказались только Ахметов и Пинчук.