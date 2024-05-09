Омурбеков, который приказал убивать мирных украинцев, возглавил танковую колонну в Хабаровске.

В российском городе Хабаровск в "параде победы" принял участие подполковник Азатбек Омурбеков, которого считают причастным к расстрелам гражданского населения во время оккупации Бучи.

Как сообщает ASTRA, Омурбеков возглавил танковую колонну. Этот же российский офицер также участвовал в параде победы в Хабаровске и в прошлом году.

"Экс-командир 64-й ОМСБр (в/ч 51460) Азатбек Омурбеков был награжден Путиным званием Героя РФ. Его идентифицировали волонтеры InformNapalm 3 апреля 2022 года, позже его личность подтвердил Daily Mail. Именно Омурбеков отдавал приказы своим подчиненным расстреливать всех местных, у кого обнаружат телефон", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Великобритания и Евросоюз внесли подполковника Омурбекова в список лиц, на которых накладываются персональные санкции за военные преступления в Буче.

По данным "Важных историй", в 2023 году в параде Победы в Хабаровске принял участие полковник Омурбеков. В частности, весной 2022 года под командованием Омурбекова в Украине воевал Даниил Фролкин, признавшийся СМИ в убийстве мирного жителя.

"Мы стояли в лесополосе за Андреевкой. Нас обстреливали, и ехали в какой-то момент гражданские. И [Омурбеков] сказал: "Всех под обстрел"", — говорил также сослуживец Фролкина. По его словам, Омурбеков также приказывал убивать "всех, у кого телефоны найдете".

Вернувшись из Украины, Омурбеков получил звание Героя России.

Парад в Москве

Как сообщал УНИАН, сегодня Российский диктатор Владимир Путин использовал парад 9 мая, который прошел на Красной площади в Москве, в целях пропаганды войны против Украины и запугивания Запада ядерным оружием. В ходе прохождения по площади различных подразделений ВС РФ ведущий неоднократно упоминал "героев" так называемой СВО.

По данным Bild, на парад прибыли более 1 тис. участников войны в Украине. Ведущий церемонии заявил, что сухопутные войска, "как в суровые годы Великой отечественной войны, шаг за шагом освобождают мир от приспешников неонацизма и международного терроризма", а также "освобождают" украинские города, в частности, Киев, Одессу, Запорожье и Харьков.

Путин также заявил, что стратегические силы РФ пребывают в боевой готовности. Потом по площади проехали три ракетных комплекса "Ярс", входящих в Стратегические ядерные силы РФ.

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