Звезда прошла обследование, во время которого у нее обнаружили опухоль.

Известный американский продюсер, предприниматель и телевизионная звезда Крис Дженнер заявила, что у нее диагностировали рак.

Звездное семейство Кардашьян опубликовало трейлер к пятому сезону реалити-шоу об их семье. Как видно из анонса, в одном из эпизодов Крис Дженнер сообщает, что у нее обнаружили раковую опухоль.

Американская телезвезда рассказала, что она прошла обследование в больнице, во время которого медики диагностировали у нее онкозаболевание. Предпринимательница не раскрыла подробностей болезни, и в каком состоянии она сейчас.

На видео также видно, как 68-летняя Дженнер сообщает о раке своим детям. Как известно, Крис родила шестерых детей, которые стали известными на весь мир. Речь идет о Ким Кардашьян, Хлое Кардашьян, Кортни Кардашьян, Робе Кардашьяне, Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер.

"Мне сделали обследование. Они обнаружили кисту и небольшую опухоль", - поделилась знаменитость.

Услышав печальную новость, Кайли Дженнер не сдержала слез.

Что известно о Крис Дженнер

В 52 года Крис Дженнер придумала и стала продюсером одного из самых известных американских реалити-шоу. Она решила показать жизнь своей семьи, которая стала настоящим хитом. "Семейство Кардашьян" прославило и саму Крис Дженнер, и ее детей. Теперь они известны в сферах моделинга, блогерства и владеют бизнесами. Звезда руководит предприятиями дочерей, а также запустила собственную производственную компанию "Jenner Communications".

К слову, в начале полномасштабного вторжения Крис Дженнер, как ее звездные дети, поддержали Украину и осудили захватническую политику России.

Напомним, ранее по сети распространились слухи, что Кайли Дженнер беременна в третий раз от звезды "Дюны", актера Тимоти Шаламе.

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