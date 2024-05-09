В то же время благодаря работе ВСУ оккупанты потеряли много живой силы и техники.

На Ореховском направлении российская армия значительно активизировалась и в несколько раз усилила штурмы.

По данным пресс-службы Сил обороны юга Украины, за прошедшие сутки в операционной зоне продолжалось контрбатарейное противостояние и отражение вражеских атак. В частности, на Ореховском направлении оккупанты совершили 28 штурмов в районе Старомайорского. Накануне, 7 мая, на этом направлении было значительно меньше российских атак: 3 - в районе Старомайорского, по одной - в районах Роботино и Малой Токмачки.

Добавляется, что вчера на левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины враг совершил 4 штурма против трех, которые состоялись 7 мая. В обоих случаях противник, понеся потери, отошел на свои исходные позиции.

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"Оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы, нанесли многочисленные авиационные удары с применением управляемых авиабомб и неуправляемых авиационных ракет, применили большое количество ударных дронов различных типов, постоянно осуществляют аэроразведку. В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 169 разведывательных БпЛА", - говорится в сообщении.

Продолжая террор мирного населения Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, враг применил 238 FPV-дронов, 12 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 198 осколочных боеприпасов.

Из артиллерии враг обстрелял десятки населенных пунктов этих регионов. В результате ранены гражданские люди, повреждены и разрушены админздания, многоэтажки, примерно сотня частных жилых домов, критическая и транспортная инфраструктура, почтовое отделение, спецтехника, газопроводы, гаражи и гражданские автомобили, линии электропередачи.

В то же время Силы обороны наносили огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам противника. В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 126 человек. Также враг потерял 31 единицу вооружения и военной техники, из них: танк, 2 реактивные системы залпового огня "Град", 4 пушки, миномет, 13 единиц авто-бронетехники, 4 разведывательных БпЛА, камера видеонаблюдения, ретранслятор связи, 4 лодки.

"Уничтожен полевой пункт ГСМ, наблюдательный пункт и 2 блиндажа", - говорится в сообщении.

Враг ночью атаковал юг Украины - что известно

По данным начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, в ночь на 9 мая российские БпЛА типа "Shahed 136/131", которыми враг атаковал Украину, попали в Дом культуры на Николаевщине, загорелся пожар. По словам военного, первая волна дронов состояла из 17 единиц и вся она была уничтожена, вторая - из трех единиц. Также Плетенчук сказал, что враг постоянно применяет управляемые авиационные бомбы, в основном от них страдают населенные пункты Херсонщины. В частности, за минувшие сутки там погиб гражданский человек, три человека ранены, среди них - 7-летний ребенок.

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