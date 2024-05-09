Фирменных стикеров не было в комплекте Vision Pro, а теперь нет и с новыми планшетами.

После презентации новых iPad пользователи принялись изучать спецификации и цены новинок в магазине Apple. И обнаружилось, что новые планшеты лишились нескольких важных особенностей.

Во-первых, новые iPad Pro и iPad Air будут поставляться без слота для SIM. Таким образом, владельцам свежих моделей придется довольствоваться интернетом через Wi-Fi или подключать eSIm. Во-вторых, компания убрала блок питания из комплекта в Европе, оставив только кабель USB-C.

Вместе с тем Apple похоронила свою легендарную фишку, класть в комплект наклейки с яблочком. Первые стикеры появились еще в 1977 – их можно было получить при покупке компьютера Apple II. Как и в случае с отказом от блока зарядки в комплекте, все дело в экологии: компания стремится избавиться от пластика в упаковке.

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Вероятно, то же самое произойдет с будущими Айфонами. Mac и AirPods. При этом сами стикеры Apple пока еще производит и планирует выдавать их в магазине App Store по просьбе клиента, правда, всего по одной штуке.

Напомним, на презентации 7 мая Apple представила два планшета. По словам Тима Кука, это "самый большой день для iPad со дня его появления".

iPad Air теперь доступен в двух размерах – 11 и 13 дюймов: оба на чипе M2, со 128 ГБ в базе и все еще IPS-матрицей. iPad Pro получил OLED-дисплей, новый чип M4 и корпус толщиной всего 5.1 мм.

До конца 2024 года у Apple еще выйдут смартфоны iPhone 16, о которых уже практически все известно, юбилейные Apple Watch X и бюджетные наушники AirPods "для всех".

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