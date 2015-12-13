Ученые рассказали о грядущем увеличении продолжительности суток на Земле

Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Science Advances, а кратко о них сообщается на сайте The Guardian, пишет Лента.ру.

Проведенные геофизиками расчеты показывают, что в течение XXI века каждый день земные сутки будут увеличиваться минимум на пять миллисекунд, а ось вращения Земли с Северного полюса за ближайшие 100 лет сместится на 1 сантиметр.

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К своим выводам ученые пришли, проанализировав темпы таяния ледников на Земле. Это должно привести к перераспределению материи из северных регионов (в частности, Гренландии) к экватору, в результате чего вращение планеты вокруг своей оси замедлится.

В своей работе геофизики уточнили проведенное в 2002 году году океанографом Вальтером Манком исследование, посвященное влиянию таяния ледников, вызванного глобальным потеплением, на вращение Земли и наклон ее оси.

Манк такого влияния не обнаружил, однако геофизики в своем исследовании выяснили, что такой результат связан в том числе с неверной оценкой повышения уровня моря в течение XX века (2 миллиметра вместо 1-1,5 миллиметра).