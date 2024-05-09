Чиввис считает, что западным лидерам необходимо "трезво оценивать риски и проявлять осмотрительность в своих подходах".

Чем ближе НАТО к Украине, тем больше Путин будет размахивать своим ядерным оружием и тем выше риск его применения. В связи с этим лидерам западных стран нужно подумать об "альтернативных путях" к миру, включая переговоры, пишет старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, экс-офицер национальной разведки США в Европе Кристофер С. Чиввис для The Guardian.

Эксперт напомнил о том, как разочарованные нестабильным состоянием военных действий в Украине и длительными задержками помощи США, лидеры Франции и Великобритании в последние несколько дней усилили свои обещания Украине: президент Франции Эммануэль Макрон повторил, что он может отправить войска, а министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон дал Украине зеленый свет для нанесения ударов по территории России переданным оружием.

"Их разочарование понятно, как и искушение принять более непосредственное участие в войне, имея более мощное оружие и больше гарантий долгосрочной поддержки Украины. Возможно, при наличии достаточного количества времени и гораздо больших усилий, а также если Вашингтон сможет сохранять концентрацию внимания среди всех надвигающихся на него кризисов, Украина в конечном итоге сможет восстановить свои позиции на поле боя. Тогда она, возможно, сможет начать возвращать часть территорий, которые она потеряла в пользу России - возможно, в 2025 году, а может быть, и через год после этого", - предположил Чиввис. Видео дня

Также напоминается, как в ответ на высказывания Макрона и Кэмерона Кремль выступил с гневным заявлением, анонсировав учения тактического ядерного оружия.

"Кто может знать с достаточной уверенностью, когда такой безрассудный автократ может решить, что настало время преподать Западу урок с помощью тактического ядерного удара? Внутренние российские документы, а также последнее заявление Кремля предполагают, что порог применения ядерного оружия Россией довольно высок, но становится все ниже. Дело в том, что Украина, НАТО или кто-либо за пределами ближайшего окружения Путина почти не могут знать о ядерных "красных линиях" Путина с уверенностью, необходимой в свете серьезности проблемы, - добавил эксперт. - Тот факт, что Россия пока не применила ядерное оружие, не дает уверенности в том, что она не сделает этого в будущем… Сам Путин, возможно, даже не знает наверняка, каковы его "красные линии", пока не поймет, что Украина пересекла их на поле боя".

По его мнению, западным лидерам необходимо трезво оценивать риски и проявлять осмотрительность в своих подходах.

"Вместо того, чтобы представлять, как постепенные военные шаги по оказанию помощи Украине могут когда-нибудь привести к до сих пор неуловимой победе, лидерам необходимо подумать о том, как открыть альтернативные пути к миру – пути, которые не полагаются только на военные средства и на которых переговоры могут сыграть решающую роль в западной стратегии. Остальные варианты слишком опасны", - считает Кристофер С. Чиввис.

Ядерные учения в России

Напомним, на днях стало известно, что Путин поручил армии провести учения с тактическим ядерным оружием.

Сообщалось, что учения будут проводиться ракетными подразделениями ПВО Южного военного округа. Эта территория охватывает не только Россию, но и Крым, который был аннексирован в 2014 году, и четыре украинские области на юго-востоке, которые были частично оккупированы Россией.

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