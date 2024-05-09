На наличном рынке ожидаются колебания курса в пределах 39-41 грн/долл. и 41-43,5 грн/евро.

Главное ожидание от валютного рынка на следующей неделе будет заключаться в том, какое направление выберет регулятор: это либо "интенсивная девальвация" вроде апрельской, либо же "затишье" до лета.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

"В первом случае мы предполагаем, что проседание гривны может быть очень похожим на апрельское и составит до 1,3% к курсу начала года. Напомню, что по итогам апреля официальный курс гривны к доллару снизился на 1,3% (с 38,99 грн до 39,51 грн). А с начала года до 1 мая обесценивание гривны составило почти 4% - с 38 грн до 39,1 грн (вместе с тем в госбюджете заложен курс 40,7 грн на конец года, то есть до конца года гривна вполне может просесть еще на 3%)", - сказал банкир.

Видео дня

По его словам, если же Нацбанк будет воплощать такой сценарий, то можно ожидать, что в конце мая курс составит около 40 грн/долл. Но вполне возможно, что этот курс закрепится на ближайшие 2-3 месяца - до осени.

Эксперт отмечает, что в случае второго пути стоит ожидать относительное затишье до июня, и активный месяц будет сменять месяц покоя. В таком случае в конце мая средние курсовые колебания будут в пределах 39-40 грн/долл.

"В целом такие "вероятности" - это следствие уверенности в экономических факторах, влияющих на рынок. Во-первых, объем получаемого макрофина совпадает с расчетным на 2024 год. Во-вторых, международные резервы достигли $43 млрд, что является более чем мощным фактором для раскованности действий регулятора. В-третьих, объемы экспорта достигли довоенного уровня, что свидетельствует об источнике формирования резервов активно развивается", - подчеркнул Лесовой.

Он также отметил, что регулятор не отказался от планов на дальнейшую либерализацию рынка. Поэтому важной станет реакция игроков рынка на отмену важных ограничений для бизнеса, что может повлиять на уровень спроса.

Именно поэтому его поведение может быть совершенно разным и в ежедневном измерении трудно прогнозируемым особенно в части валютных интервенций, однако в недельном измерении ситуация будет подчинена общим и достаточно ожидаемым изменениям: это в частности ежедневные колебания, разница между курсами покупки и продажи, конкуренция курсов на наличном рынке и тому подобное.

То есть, по прогнозу банкира, в недельном формате с 13 по 19 мая основные выразители рынка останутся на предыдущих отметках:

коридоры валютных колебаний: на межбанке 39-40 грн/$ и 41-43 грн/€, на наличном рынке 39-41 грн/$ и 41-43,5 грн/€;

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,2-0,3 грн, в банках - до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах - до 0,5 грн;

разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,05 грн за $1, до 0,1 грн за €1, в банках до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1, в обменных пунктах до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,5-0,7 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1,5-2% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, на следующей неделе валютный рынок вряд ли удивит ежедневным спокойствием. Однако пока отсутствуют какие-либо угрожающие обстоятельства, которые могут разрушить его архитектуру. Так или иначе, регулятор будет сохранять относительный контроль прежде всего за соотношением спроса и предложения", - резюмировал Лесовой.

Курс валют - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 39,85 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,78 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 8 копеек и составляет 42,95 грн/евро (курс продажи - 42,80 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 9 мая, вырос на 10 копеек и составляет 39,85 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 42,90 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: