Через эти перевалочные нефтебазы россияне поставляли топливо в оккупированный Крым.

Этой ночью состоялась успешная операция ударных беспилотников СБУ, которые поразили две нефтебазы в селе Юровка возле Анапы в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщили корреспонденту УНИАН информированные источники.

Отмечается, что эти нефтебазы являются перевалочными для поставки топлива российским войскам в Крыму, поскольку находятся недалеко от полуострова.

Российские ресурсы распространяют видео пожаров, которые возникли в результате прилетов. Местные власти говорят, что их ликвидируют 62 человека и 100 единиц техники, а это значит, что "пылает мощно", отмечено в сообщении.

Видео дня

"Сезон "бавовны" на российских НПЗ и нефтебазах в разгаре. СБУ и в дальнейшем будет уменьшать экономический и логистический потенциал России для ведения войны", - отметил информированный источник.

Удары по нефтебазам в РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российские власти Краснодарского края РФ сообщили об атаке украинских беспилотников на нефтебазу в селе Юровка под Анапой.

Впоследствии российские тг-каналы сообщили, что были атакованы две нефтебазы, расположенные в двух километрах друг от друга.

Так, один беспилотник атаковал нефтебазу ООО "Лукойл", в результате чего один резервуар с нефтью был поврежден, произошла утечка топлива, но пожар не возник. В то же время еще 7 беспилотников атаковали уже соседнюю нефтебазу - ООО "Темп", которая специализируется на хранении мазута. На нефтебазе загорелись 3 цистерны с мазутом.

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