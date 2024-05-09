По мнению певицы, он скоро вернется в Украину.

Известная украинская певица Оля Цибульская прокомментировала выезд за границу артиста Олега Винника. Звезда убеждена, что он скоро вернется в Украину.

Как известно, в начале российского полномасштабного вторжения в Украину Олег Винник уехал в Германию. Певец объяснял свое решение тем, что за рубежом он, мол, лечит редкое заболевание. Однако никаких подробностей не раскрывал.

Оля Цибульская убеждена, что певец рано или поздно, захочет вернуться на Родину. Она предполагает, что это может произойти через несколько лет. Исполнительница думает, что после возвращения, Винник начнет оправдываться, чтобы восстановить свою репутацию в украинском шоу-бизнесе:

Видео дня

Я не исключаю, что лет через пять Олег Винник приедет на белом коне и скажет: "Девушки! Я соскучился!". Расскажет историю, которая всколыхнет женскую душу - как он плакал, как он сомневался, но постоянно думал, заходил на страницу каждой, читал ее посты, благодарил за каждую розу, вспомнит концерты и, как им было очень хорошо вместе в разных городах.

Артистка считает, что у некоторых людей кратковременная память. По ее словам, поклонники Олега быстро забудут о его выезде из Украины и радостно встретят беглеца.

Напомним, ранее известный украинский певец раскрыл детали побега Олега Винника.

Вас также могут заинтересовать новости: