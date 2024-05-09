Использование этих ракет направлено на большое количество жертв, пояснил Евлаш.

Использование россиянами обновленных ракет Х-101/Х-102 по мирным городам направлено на большое количество жертв. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Речь идет о добавлении еще одной боевой части за счет уменьшения топливного отдела ракеты. Россия их использует на меньшие дистанции, но увеличила боевую часть. Ракеты с баржирующими элементами", - охарактеризовал он ракеты, использование которых по Украине уже подтверждено.

По словам Евлаша, они могут наносить поражение больше по незащищенным объектам, в частности по живой силе. "Когда они атакуют мирные города - это направлено на большое количество жертв, на уничтожение мирных украинцев. И это будет наносить больший вред за счет маленьких металлических элементов целям, которые россияне себе выберут", - отметил спикер Воздушных сил.

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Что известно о ракетах Х-101:

Как сообщал УНИАН, ранее РФ активно применяла ракеты Х-101 против Украины, в частности для поражения энергетической инфраструктуры. Речь идет о российском первоклассном высокоточном снаряде с дальностью полета около 4 тыс км.

Позже стало известно, что в конце марта оккупанты применили для ударов по Украине новую модификацию Х-101.

Впоследствии издание Defense Express опубликовало фото обломков обновленных Х-101, которыми россия ударила по Украине 8 мая. Издание отмечало, что они получили двойную боевую часть.

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