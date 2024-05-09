На этот раз Чилдрен Кинофест пройдет в кинотеатрах 10 городов Украины, а также онлайн.

В Украине с 7 по 16 июня 2024 года будет проходить 11-й Чилдрен Кинофест – самый масштабный украинский кинофестиваль для детей и подростков, который проводится в Украине с 2014 года.

Как отмечают организаторы мероприятия, уже традиционно событие будет проходить в гибридном формате: фестивальные показы будут проходить одновременно в избранных кинотеатрах Киева, Львова, Винницы, Житомира, Днепра, Луцка, Одессы, Полтавы, Хмельницкого и Чернигова, а для онлайн-просмотра будет доступна специальная программа "Когда еще звери говорили".

В рамках фестиваля в кинотеатрах 10 городов можно будет посмотреть фильмы Международного конкурса, а лучший из них будет определен зрительским голосованием. Это 7 новых лент из разных европейских стран для детской аудитории:

Видео дня

Фильм-открытие "Королевство Кенсуке" (Великобритания, Люксембург, Франция) – прошлогодний участник главного анимационного фестиваля мира в Аннеси, нынешний призер Британской анимационной премии и Детского международного кинофестиваля в Нью-Йорке. Это история о мальчике и его верной собаке, которые оказываются на необитаемом острове после шторма.

(Великобритания, Люксембург, Франция) – прошлогодний участник главного анимационного фестиваля мира в Аннеси, нынешний призер Британской анимационной премии и Детского международного кинофестиваля в Нью-Йорке. Это история о мальчике и его верной собаке, которые оказываются на необитаемом острове после шторма. "Нина и секреты Ежика" (Франция) – еще один участник анимационного фестиваля в Аннеси от создателей мультфильма "Мальчик-фантом" – хита Чилдрен Кинофеста 2016 года. Главная героиня – девочка, которая вместе с другом и воображаемым ежиком пытаются разыскать сокровище на фабрике.

(Франция) – еще один участник анимационного фестиваля в Аннеси от создателей мультфильма "Мальчик-фантом" – хита Чилдрен Кинофеста 2016 года. Главная героиня – девочка, которая вместе с другом и воображаемым ежиком пытаются разыскать сокровище на фабрике. "Тонда, Славка и волшебный свет" (Венгрия, Словакия, Чехия) – фэнтези-анимация о приключениях особого мальчика, который светится от рождения, и его соседки с волшебным фонариком.

(Венгрия, Словакия, Чехия) – фэнтези-анимация о приключениях особого мальчика, который светится от рождения, и его соседки с волшебным фонариком. "Детективы зверопоезда" (Норвегия) – анимационное приключение в духе детективов Агаты Кристи. В центре сюжета – похищение ценного изобретения, которое расследует команда друзей.

(Норвегия) – анимационное приключение в духе детективов Агаты Кристи. В центре сюжета – похищение ценного изобретения, которое расследует команда друзей. "Птичья скала" (Ирландия) – творение студии Cartoon Salloon, за плечами которой – номинации на "Оскар" за анимационные фильмы "Песнь моря" и "Кормилица". Это история для самых маленьких о птичке и ее друзьях, которые спасают от опасностей единственное яйцо, снесенное на их острове в этом году.

(Ирландия) – творение студии Cartoon Salloon, за плечами которой – номинации на "Оскар" за анимационные фильмы "Песнь моря" и "Кормилица". Это история для самых маленьких о птичке и ее друзьях, которые спасают от опасностей единственное яйцо, снесенное на их острове в этом году. "Окейдякбувай" (Нидерланды) – игровая лента, призер юношеского жюри конкурса Международного детского кинофестиваля в Чикаго. Главные героини – подростки Джейми и Иман, которые сбегают из школы для детей с нарушением слуха, чтобы навестить бабушку одной из девушек.

Еще одна картина будет объявлена позже – это будет фильм-сюрприз, который представит в международном конкурсе Германию.

Об этих и других фильмах из программы фестиваля подробнее можно почитать на его официальном сайте.

Показы в кинотеатрах и онлайн традиционно будут проходить бесплатно при условии предварительной регистрации, которая начнется 30 мая.

Как сообщал УНИАН, ранее на этой неделе также стали известны дата проведения и тема нынешнего фестиваля документального кино Docudays UA.

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