Операторы дронов находят незащищенные места танков, несмотря на монструозные защитные конструкции, налепленные россиянами.

Россияне пристраивают на свою бронетехнику все более монструозные конструкции для защиты от FPV-дронов. Но на практике это мало помогает и служит скорее для самоуспокоения танкистов, пишет Business Insider.

Издание анализирует видео, опубликованное 8-м отдельным горно-штурмовым батальоном 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". На нем видно, как беспилотник подлетает к танку, увешанному защитными железными клетками, которые называют "мангалами" или "курятниками". Оператор дрона таки находит уязвимое место и направляет беспилотник именно туда.

Business Insider отмечает, что россияне используют "мангалы" на танках с начала войны, когда основную угрозу для танков составляли противотанковые ракеты Javelins и NLAW. Однако подобная защита оказалась бесполезной.

Когда на поле боя в Украине начали доминировать беспилотники, такие защитные клетки показали себя несколько лучше, говорит военный эксперт Джан Джентиле. Но, как демонстрирует опубликованное видео, это отнюдь не гарантия.

"Это психологическая вещь, которую солдаты делают в бою, когда хотят жить", - сказал он.

Вместе с тем подобные самодельные надстройки на танке, очевидно, добавляют проблем экипажу, ограничивая обзор поля боя и ухудшая мобильность машины, говорит Джентиле.

Российские бронемонстры на фронте

Как писал УНИАН, время от времени российская армия порождает причудливых "бронемонстров", которые имеют сомнительную эффективность, но наглядно демонстрируют проблемы с обеспечением войск нужной техникой. Например, в прошлом году обозревателей шокировали российские легкие бронированные тягачи МТЛБ, на которые оккупанты начали ставить корабельные пушки.

В апреле этого российская армия породила нового инфернального монстра - танки-черепахи, обшитые шифером и металлическими щитами, со спрятанными системами РЭБ под "панцирем". Эксперты признали ограниченную эффективность такой техники, но только при условии, если у ВСУ не будет никакого другого оружия кроме FPV-дронов.

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