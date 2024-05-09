Враг держит дороги под обстрелом, поделился защитник Украины.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и российские оккупанты две недели активно пытались зайти в город Часов Яр (Донецкая область), но не смогли этого сделать.

Противники давили на микрорайон Канал, который находится ближе всего к городу Бахмут, и пытался с двух сторон взять Часов Яр в тиски, рассказал политолог, военнослужащий Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов в эфире канала "Эспрессо".

"В Часов Яр россияне не зашли, хотя две недели активно пытались... Сейчас держат дороги под обстрелом, довольно трудно, но город наш. Иногда россияне подходили очень близко, уже происходили стрелковые бои из города, но в город они так и не зашли", - поделился воин. Он добавил, что сейчас очень тяжелая оперативная ситуация, поскольку противники имеют преимущество по количеству боеприпасов.

Видео дня

На онлайн-карте боевых действий от аналитиков DeepState, которая была обновлена в четверг утром, 9 мая, видно, что захватчики продолжают пытаться наступать на Часов Яр с трех направлений.

Важные новости - Часов Яр в центре внимания

Российские оккупанты уже длительное время пытаются захватить этот город и получают от Сил обороны Украины достойный отпор. Сообщалось, что скоро к нашим воинам может доехать новая помощь от партнеров, и тогда проблема с боеприпасами, возможно, останется в прошлом.

Военный обозреватель Денис Попович говорил, что враги планируют захватить Часов Яр, чтобы продвигаться в сторону Константиновки, а дальше уже прямая дорога к Дружковке, Краматорску и Славянску.

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