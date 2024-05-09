По словам главы литовского МИД, парламент страны уже предоставил разрешение на проведение учений на территории Украины.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заговорил о возможности создания специальной коалиции западных стран, которая отправила бы в Украину военный учебный персонал, пишет The Guardian.

Во время разговора с журналистами издания после встречи литовский министр со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном в Лондоне поддержал министра иностранных дел Великобритании в том, что Украина может использовать оружие британского производства против РФ.

Ландсбергис также отметил, что отказ президента Франции Эммануэля Макрона исключить присутствие западных войск в Украине побудил РФ угрожать объектам Великобритании и отдать приказ о проведении учений по тактической ядерной подготовке.

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"Наши войска тренировали украинцев в Украине до войны, и мы делали это в течение многих лет. Поэтому возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимым. Это могло бы стать первым шагом в инициативе президента Макрона", - подчеркнул литовский министр.

По его словам, обучать украинцев в их собственной стране является "более практичным" предложением, чем обучение на территории стран-членов НАТО.

"Вам не нужно перевозить их всю дорогу. У вас есть все, что им нужно, прямо здесь. Может случиться так, что инструкторы, которые находятся в рамках коалиции и тренируют украинцев в Украине, могут быть защищены противовоздушной обороной, а это, в свою очередь, означает, что часть украинского неба может быть защищена противовоздушной обороной", - заверил глава литовского МИД.

Ландсбергис добавил, что такой шаг "скажет Путину, что не ему решать, как мы будем помогать Украине. Вместо этого мы будем видеть, что нужно, и мы адаптируемся к ситуации, потому что ситуация не становится лучше".

Он отметил, что парламент Литвы уже предоставил правительству мандат на проведение учений на территории Украины, однако лучше всего это делать в рамках более широкой коалиции.

По словам литовского дипломата, в Украине сейчас "есть много разочарований".

"Украинцы очень четко дают понять, особенно Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, для чего нужны батареи "Patriot" и как они будут использоваться. Невозможно сделать это более понятным", - объяснил он.

"Убытки, которые мы видим, - это наша вина, это наше поражение. Это звучит как успех России, но они могут делать это с завязанными глазами, если мы не можем защитить украинские города. Они просто бомбардируют мозговые центры электросети, которые гораздо труднее починить. Глядя на следующую зиму, мне, честно говоря, очень трудно представить, как страна переживет ее", - предупредил Ландсбергис.

Отправка западных войск в Украину: последние новости

В свою очередь премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ранее тоже заявляла о том, что ее страна готова отправить свои войска на учения в Украину. Однако, по ее словам, Киев пока не обращался с такой просьбой.

"Если бы мы просто думали о реакции России, то мы не могли бы ничего отправлять. Каждую вторую неделю вы слышите, что кто-то будет подвергнут ядерному удару".

Отметим, что впервые о возможности отправки войск в Украину заговорил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, "нельзя исключать" такого варианта.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ответил на такую инициативу и отметил, если эти войска будут обучать украинских бойцов на территории нашего государства, то это будет гораздо быстрее, чем отправлять наши бригады за границу.

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