По мнению психологов, полезно научиться говорить "нет".

Многие женщины не знают, как правильно жить, и 99% слишком поздно усваивают 9 жизненных уроков.

Один из важных уроков, который стоит усвоить раньше, таков: не угождать всем - это нормально, поскольку невозможно удовлетворить всех и при этом остаться верным себе, пишет HackSpirit, ссылаясь на сведения психологов. Еще один важный урок - бесполезно гоняться за совершенством, и именно недостатки делают нас настоящими и уникальными.

Есть еще такие правила жизни в обществе:

забота о себе - это не эгоизм. Речь идет не только об уходе за своим телом, но и о заботе о физическом и психическом здоровье. Согласно исследованию, люди, которые регулярно ухаживают за собой, счастливее, имеют лучшие отношения, а также более продуктивны;

Речь идет не только об уходе за своим телом, но и о заботе о физическом и психическом здоровье. Согласно исследованию, люди, которые регулярно ухаживают за собой, счастливее, имеют лучшие отношения, а также более продуктивны; Психологи считают, что важным шагом к саморазвитию является навык говорить "нет" и при этом не чувствовать себя виноватым . По мнению экспертов, благодаря этому можно установить свои границы;

По мнению экспертов, благодаря этому можно установить свои границы; неудача - это не конец света. Женщины часто усваивают в конце жизни усваивают этот урок. Провалы следует считать неотъемлемой частью роста и успеха;

Женщины часто усваивают в конце жизни усваивают этот урок. Провалы следует считать неотъемлемой частью роста и успеха; вам достаточно такой, какая вы есть. Психологи отмечают, что не следует сравнивать себя с кем-то, поскольку это может привести к неудовлетворенности собой. Стоит ценить собственную уникальность;

Психологи отмечают, что не следует сравнивать себя с кем-то, поскольку это может привести к неудовлетворенности собой. Стоит ценить собственную уникальность; никогда не поздно начать. Не стоит бояться сделать первый шаг в каком-то деле;

Не стоит бояться сделать первый шаг в каком-то деле; ваше счастье - ваша ответственность. Следует понимать, что ваше состояние зависит только от вас самих.

Есть еще один важный жизненный урок - ты сильнее, чем думаешь. Люди часто начинают понимать свою силу только тогда, когда наталкиваться на трудности. Поэтому - не стоит себя недооценивать.

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Ранее преподаватель Йельского университета, доктор философии Эмма Сеппяля рассказала, какие фразы успешные люди себе не говорят. По ее словам, в частности, те, кто в чем-то достиг высот, не называют себя неудачниками и не подчеркивают свои недостатки.

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