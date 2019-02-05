Северный магнитный полюс планеты быстро смещается в направлении Сибири – ученые

Причиной этого, по словам геофизика Университета Мэриленда Даниэля Латропа, является турбулентность в жидком внешнем ядре Земли.

Северный магнитный полюс Земли в последние десятилетия движется так быстро, что прошлые оценки уже недостаточно точны для надежной навигации.

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Об этом заявляют ученые, передает радио Свобода. Географический северный полюс Земли фиксированный, но магнитный северный полюс планеты – север, на который указывают компасы – движется со скоростью около 55 км в год и сейчас перемещается с севера Канады в сторону Сибири.

Очередное сообщение о смещении магнитного полюса должны были обнародовать в конце этого года, но быстрая смена заставила ученых сделать это 4 февраля для того, чтобы сохранить корректную работу навигационных служб.

За 189 лет с момента его первого измерения в канадской Арктике северный магнитный полюс переместился примерно на 2300 км в направлении Сибири, а его скорость возросла с примерно с 15 км в год до 55 км в год с 2000 года.

Причиной этого, по словам геофизика Университета Мэриленда Даниэля Латропа, является турбулентность в жидком внешнем ядре Земли.

«Это изменения, похожие на погоду», – сказал Латроп. «Мы просто можем назвать это магнитной погодой».

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США обычно обновляет данные относительно местоположения северного магнитного полюса каждые пять лет в декабре.