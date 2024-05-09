Производитель позиционирует новинку как доступный смартфон для гейминга.

Компания Realme анонсировала новый недорогой аппарат GT Neo 6. Смартфон – старшая версия выпущенного ранее Neo 6 SE, которая получила обновленное железо и еще парочку интересных фишек.

Так, внутри установлен производительный чип Snapdragon 8s Gen 3. В Realme говорят, что гаджет потянет любые игры, например, требовательный Genshin Impact при максимальных настройках графики выдает стабильные 60 FPS без просадок и перегрева. Быстродействие Realme GT Neo 6 также обеспечивает скоростная память LPDDR5X.

А еще Realme GT Neo 6 – самый быстро заряжающийся смартфон на Snapdragon 8s Gen 3. Быстрая зарядка на 120 Вт позволяет пополнить аккумулятор на 50% за 10 минут. Производитель уверяет, что батарея 5500 мАч прослужит более 4 лет.

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Характеристики Realme GT Neo 6

Экран: 6,78", 8T LTPO OLED, 2780×1264, адаптивные 120 Гц, яркость до 6000 нит, HDR10+, Corning Gorilla Glass Victus 2;

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, Adreno 735;

Память: 12/16 ГБ оперативной LPDDR5X, 256/512 ГБ/1 ТБ пользовательской UFS 4.0;

Камеры: основная (50 Мп, f/1,8, Sony LYT-600), широкоугольная (8 Мп, f/2,2, Sony IMX355), фронтальная (32 Мп, f/2,45, Sony IMX615);

Аккумулятор: 5500 мАч, быстрая зарядка 120 Вт.

Из других фишек – корпус с защитой от влаги/пыли по стандарту IP65, стереодинамики, чип NFC, адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. А еще телефон доступен в необычном фиолетовом цвете.

Realme GT Neo 6 оценили минимум в 2099 юаней или около 11 тысяч грн. Топовая версия обойдется в 2999 юаней или около 16 тысяч грн. В Китае смартфон станет доступен для покупки с 15 мая.

Лидером по скорости зарядки среди девайсов всех классов является Realme GT 3, вышедший еще зимой 2023-го. Аппарат получил поддержку адаптера 240 Вт, чего достаточно, чтобы зарядить батарею 4600 мАч за 9 минут и 30 секунд.

А бенчмарк накануне AnTuTu представил рейтинг Android-смартфонов, которые лучше всего удовлетворяют нужды владельцев. Кроме флагманов в топ-3 пробился недорогой аппарат Honor.

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