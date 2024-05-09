В начале мая стоимость ранней капусты уменьшилась на 30%.

Нынешняя ситуация на рынке капусты особая, поскольку этот овощ сегодня уже подешевел более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом рассказала в комментарии УНИАН руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (г. Львов) Татьяна Попович.

"Сейчас средняя цена капусты нового урожая всего 25 грн/кг, в прошлом году в это время она стоила 58 гривен. В начале мая стоимость ранней капусты уменьшилась на 30% - от 37 до 25 гривен за килограмм", - сказала эксперт.

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По словам Попович, рынок ранней капусты в Украине показывает яркий пример того, как цены могут меняться в соответствии с многочисленными внешними и внутренними факторами. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, является сезонность. Капуста, как и большинство овощей, имеет определенный сезон сбора, и в периоды пикового урожая цены обычно снижаются из-за увеличения предложения.

Отмечается, что нынешнее резкое падение можно объяснить увеличением объемов выращивания на фоне благоприятных погодных условий. По состоянию на сегодня на рынке уже присутствует продукция из Закарпатской области, однако сезон еще не достиг своего пика. До конца мая ожидается рост предложения на рынке, которое усилят производители из других областей и, соответственно, постепенное снижение цен.

"Спрос на капусту, как и на любой другой товар, может колебаться из-за изменений в потребительских предпочтениях, рост доходов населения, изменения в ценах на альтернативные продукты и другие экономические и социальные факторы. Влияние имеют также расходы на производство, которые могут расти из-за повышения цен на удобрения, топливо, заработную плату и другие производственные ресурсы", - отметила Попович.

Она отметила, что еще одним важным аспектом являются климатические условия. Так, нестабильные погодные условия могут привести к снижению урожайности или увеличению потерь при хранении, что, в свою очередь, ведет к колебаниям цен. Впрочем, когда условия благоприятны, может произойти увеличение урожая, что приводит к снижению цен, как это происходит в этом году.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Отпускные цены на лук продолжают расти. Причиной подорожания стал высокий спрос на овощ и нехватка продукции высокого качества. Как отметили аналитики EastFruit, на текущей неделе торговля луком активизировалась, что позволило продавцам повысить отпускные цены.

Ранее УНИАН писал, что в Украине стремительно дешевеет тепличный огурец: производители продают овощ от 55 гривен за килограмм.

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