Кроме старинного танка, созданного в Украине, никаких других танков на параде не было.

Сегодня в Москве состоялся "парад победы". Как и в прошлом году, в нем принял участие лишь один единственный танк - старый Т-34. Пользователи соцсетей, журналисты и независимые обозреватели сочли это довольно символичным и откровенно высмеяли парад.

Так, американское издание Newsweek пишет, что "парад победы" на 9 мая всегда был для Кремля возможностью продемонстрировать военную мощь режима, выводя на Красную площадь десятки единиц современной военной техники. Однако уже два года подряд парад проходит "приглушенно", с ограниченным количеством техники на фоне больших потерь в войне с Украиной.

"Действительно весело, что Т-14 "Армата" оказался не только слишком дорогим для использования в Украине, но и не существует в достаточно большом количестве, чтобы пережить истощение Парада Победы в Москве", - написал OSINT-аналитик Оливер Александер в соцсети Х.

Откровенно высмеял ситуацию руководитель московского бюро Financial Times Макс Седдон.

"Этот Т-34, легендарный советский танк времен Второй мировой войны, был единственным российским танком, представленным сегодня на параде Победы на Красной площади. Все остальные, видимо, где-то заняты!" - написал он в Х.

"Ну, по крайней мере оно работает", - написал в Х проукраинский обозреватель (((Tendar)))), но что в комментариях его подписчики заметили, что Т-34 был создан в украинском Харькове.

Россия празднует 9 мая

Как писал УНИАН, сегодня в России отмечают День победы - праздник победы над нацистской Германией, который Путин превратил в пропаганду войны и агрессии. Западные СМИ отмечают, что во время "победобесного" мероприятия в Москве неоднократно упоминались "герои СВО", которые якобы "освобождают" украинские города.

Также мы рассказывали, что на параде в РФ "засветился" подполковник, причастный к расстрелу жителей Бучи. Омурбеков, который приказал убивать мирных украинцев, возглавил танковую колонну в Хабаровске.

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