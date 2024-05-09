Румынскую столицу Бухарест, которую немало экспертов и путешественников называют "маленьким Парижем", признали лучшим городом Европы для бюджетного сити-брейка летом 2024 года – отдыха на несколько дней в пределах города.
Как пишет британское издание Daily Express со ссылкой на свежее исследование компании Flight Hacks, в частности, в Бухаресте зафиксированы самые выгодные цены на отели и еду в ресторанах.
При этом городу есть что предложить туристам и в плане развлечений – от одних из лучших в Европе термальных бассейнов и СПА по очень выгодным ценам до роскошной автентичной архитектуры.
К тому же, поскольку в этом году Румыния частично присоединилась к "шенгену", теперь туристамлегче туда попасть.
10 самых дешевых городов Европы для городского отдыха летом 2024 года
1. Бухарест, Румыния
3. Севилья, Испания
4. Прага, Чехия
7. Рига, Латвия
8. Франкфурт-на-Майне, Германия
9. Порту, Португалия
Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали 10 бюджетных пляжных направлений Европы, способных конкурировать с лучшими курортами.
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