В Бухаресте зафиксированы самые выгодные цены на отели и еду в ресторанах.

Румынскую столицу Бухарест, которую немало экспертов и путешественников называют "маленьким Парижем", признали лучшим городом Европы для бюджетного сити-брейка летом 2024 года – отдыха на несколько дней в пределах города.

Как пишет британское издание Daily Express со ссылкой на свежее исследование компании Flight Hacks, в частности, в Бухаресте зафиксированы самые выгодные цены на отели и еду в ресторанах.

При этом городу есть что предложить туристам и в плане развлечений – от одних из лучших в Европе термальных бассейнов и СПА по очень выгодным ценам до роскошной автентичной архитектуры.

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К тому же, поскольку в этом году Румыния частично присоединилась к "шенгену", теперь туристамлегче туда попасть.

10 самых дешевых городов Европы для городского отдыха летом 2024 года

1. Бухарест, Румыния

2. Краков, Польша

3. Севилья, Испания

4. Прага, Чехия

5. Варшава, Польша

6. Стамбул, Турция

7. Рига, Латвия

8. Франкфурт-на-Майне, Германия

9. Порту, Португалия

10. Валенсия, Испания

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали 10 бюджетных пляжных направлений Европы, способных конкурировать с лучшими курортами.

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