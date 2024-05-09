Однако в Израиле отметили, что операция в Рафахе продолжится.

Президент США Джо Байден впервые пообещал не оказывать военную помощь Израилю, если войска совершат масштабное вторжение в Рафах, что находится на юге Газы, пишет Euractiv.

"Я четко дал понять, что если они войдут в Рафах ..., я не буду поставлять оружие", - заявил Байден в интервью телеканалу CNN.

По его словам, американские бомбы, которые были предоставлены Израилю, привели к гибели гражданских жителей Газы во время семимесячного наступления, которое направлено на ликвидацию ХАМАС.

Видео дня

В издании отметили, что такие слова Байдена являются "самыми острыми" на сегодня, из-за чего они усиливают давление на Израиль, чтобы страна воздержалась от полномасштабного наступления на Рафах. В этом городе сотни тысяч палестинцев ищут убежища, убегая от боевых действий на севере Газы.

В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что операция в Рафахе будет продолжена. В стране сообщили, что планируют нанести удар по Рафаху, чтобы уничтожить тысячи боевиков ХАМАС, которые, по словам Нетаньяху, находятся там.

Известно, что Израиль продолжил свои танковые и воздушные удары по южной части Газы после того, как войскам удалось войти туда через пограничный переход Рафах с Египтом, тем самым отрезав жизненно важный путь для оказания помощи.

"Байден находится под давлением своих коллег-демократов и растущих протестов в кампусах, чтобы удержать Израиль от вторжения в Рафах. Его поддержка Израиля стала политической ответственностью, поскольку президент баллотируется на переизбрание", - говорится в публикации Euractiv.

Отмечается, что сейчас США являются крупнейшим поставщиком оружия в Израиль. Военная помощь была ускорена после атак ХАМАС 7 октября, которые спровоцировали наступление Израиля в Газе. Байден отметил, что поставки американского оружия для обороны Израиля, к примеру, для противоракетной системы "Железный купол", будут продолжены.

В то же время американские официальные лица отметили, что Вашингтон приостановил поставки партии бомб в Израиль из-за риска для мирных жителей в Газе. На это решение отреагировал посол Израиля в ООН Гилад Эрдан и заявил, что оно является "очень разочаровывающим". Однако он добавил, что не верит в то, что США прекратят поставлять оружие в Израиль.

Боевые действия в Газе: последние новости

Как писал УНИАН, израильская армия взяла под контроль пограничный переход Рафах в секторе Газа. К операции были привлечены бронетанковые подразделения. Также под контролем Израиля оказалась центральная дорога, которая соединяет северную и южную части сектора Газа.

Также сообщалось, что США приостановили поставки боеприпасов американского производства Израилю. По словам израильских официальных лиц, поставки боеприпасов были остановлены на прошлой неделе. В то же время Белый дом отказался от каких-либо комментариев.

Вас также могут заинтересовать новости: