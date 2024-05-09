Умный гаджет даже имеет аналог колесика Digital Crown.

Компания Huawei представила новый фитнес-трекер серии Watch Fit, который дебютировал сразу на мировом рынке. В отличие от классических моделей, они не похожи на обычные механические или кварцевые часы, но есть очень много общего с Apple Watch, пишет GSMArena.

Watch Fit 3 вышли с прямоугольным корпусом из алюминиевого сплава – он защищен от воды и весит всего 26 г. Есть колесико для навигации в меню и масштабирования контента и физическая кнопка. 1,82-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 480 x 480 пикселей получил яркость 1500 нит.

Часы имеют 8 спортивных режимов и собственный GPS-модуль. Они могут замерять пульс и уровень насыщения крови кислородом, частоту сердечных сокращений и качество сна. На одной батарее емкостью 400 мАч устройство протянет4 дня или 10 дней, если включить режим сохранения энергии.

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Носимое устройство работает со смартфонами на базе iOS 13 и Android 8 или более новых ОС. Huawei Watch Fit 3 в комплекте с силиконовым ремешком обойдется в 160 евро, версия с кожаным ремешком будет стоить на 20 евро дороже. Продажи стартуют 22 мая.

Ранее в этом месяце компания Huawei представила свои самые продвинутые смартфоны – конкуренты Samsung Galaxy S24 и iPhone 15. Серия Huawei Pura 70 получила основную камеру с переменной диафрагмой и перископ, а также необычный дизайн и топовый экран OLED.

Apple Watch X, выход которых ожидается этой осенью, станут юбилейными часами компании. Марк Гурман из Bloomberg говорил, что новое поколение обещает принести "революционные изменения", и владельцы актуальных Apple Watch наверняка захотят обновиться.

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