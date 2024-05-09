В ходе "победобесного" мероприятия в Москве неоднократно упоминались "герои СВО", которые якобы "освобождают" украинские города.

Российский диктатор Владимир Путин использовал парад 9 мая, который прошел на Красной площади в Москве, в целях пропаганды войны против Украины и запугивания запада ядерным оружием.

Как сообщает Bild, на парад прибыли более 1 тис. участников войны в Украине. Ведущий церемонии заявил, что сухопутные войска, "как в суровые годы Великой отечественной войны, шаг за шагом освобождают мир от приспешников неонацизма и международного терроризма". В ходе прохождения по площади различных подразделений ВС РФ ведущий неоднократно упоминал "героев" так называемой СВО. Например, говорилось, что они сейчас "освобождают" украинские города, в частности, Киев, Одессу, Запорожье и Харьков.

В ходе своего выступления диктатор почтил память "боевых товарищей, павших в борьбе с неонацизмом в праведном бою за Россию", и сказал, что "стремление оправдать нынешних последователей нацистов - часть общей политики западных элит".

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Отмечается, что несколько дней назад Россия объявила о подготовке ядерных учений близ границ Украины, а 9 мая Путин использовал парад для новых ядерных угроз. "Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности", - сказал главарь россиян.

Потом по Красной площади проехали три ракетных комплекса "Ярс", входящих в Стратегические ядерные силы РФ. Ведущий церемонии назвал их "грозной силой ядерного сдерживания" и отметил способность "гарантированно поразить цель в любой точке земного шара".

"В этом году российский режим использует праздник для военной пропаганды против Украины. Тогда республики СССР вместе защищались от вторжения нацистов. Сегодня Россия ведет жестокую агрессивную войну против Украины", - отмечает немецкое издание.

Как и в прошлые годы, западные лидеры на парад не приехали. Гостями Путина сегодня стали президенты Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также Лаоса, Кубы и Гвинеи-Бисау.

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Напомним, координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ответ на ядерные угрозы со стороны России посоветовали Владимиру Путину значительно более легкий способ уберечь свои войска от западного оружия. В частности, он предложил диктатору самый легкий способ избежать гибели военнослужащих РФ - просто вывести свои войска из Украины.

Ранее Путин поручил армии РФ провести учения с применением тактического ядерного оружия. Дата начала учений не разглашается, известно только, что они пройдут "в ближайшее время". По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, учения проведут в "ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц", в частности, в связи с заявлениями некоторых западных лидеров о возможной отправке своих войск в Украину.

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