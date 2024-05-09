Аналитик отмечает, что южная и западная части села Уманское, судя по всему, пока остаются под контролем украинской армии

Российские войска вошли в село Уманское к западу от Авдеевки и установили там флаг СССР. Об этом сообщает аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Аналитик отмечает, что после падения Авдеевки украинские войска держали оборону к западу от города на линии Бердычи - Семёновка - Орловка — Тоненькое. Однако к концу марта российские войска прорвали эту линию и продвинулись на запад.

После этого ВСУ заняли оборону в следующих сёлах к западу, первое из которых - Уманское. Теперь российские войска вошли и в него. и на памятнике погибшим во Второй мировой войне установили красный флаг СССР с серпом и молотом.

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"Российская армия вторжения прорвала украинскую линию обороны западнее Орловки и водрузила советский флаг в центре Уманского. Южная и западная части села, судя по всему, пока остаются под контролем украинской армии. Часть кадров свидетельствует об ожесточённых атаках на украинские окопы к востоку от Уманского и отход украинских войск на запад по северной стороне озера близ села", — пишет Рёпке.

Ситуация на Авдеевском направлении - что надо знать

Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что россияне смогли продвинуться на северо-запад от города Авдеевка. Стоит отметить, что противники имеют преимущество в живой силе и вооружении, а Украина длительное время не получала серьезную помощь от США.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий отмечал, что оккупанты на Авдеевском и Новопавловском направлениях круглосуточно пытаются штурмовать и продвигаться. Но Силы обороны держат линию фронта, враг уничтожается, существенных успехов у него нет.

Сегодня цехоцкий также опроверг информацию от опроверг заявления оккупантов о захвате Красногоровки.

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