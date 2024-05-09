Украина и Ирландия как можно быстрее начнут работу над подготовкой заключения двустороннего соглашения по безопасности.

Премьер-министр нейтральной Ирландии Саймон Харрис примет участие в Саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в сети X.

"Нейтральная Ирландия - не значит равнодушная к несправедливости и восстановлению мира. Только что в телефонном разговоре премьер-министр Саймон Харрис подтвердил личное участие в Саммите мира", - отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что благодарен за гуманитарную и логистическую помощь со стороны Ирландии.

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"Мы также обсудили перспективы сотрудничества в области разминирования", - сообщил Зеленский.

По словам президента, с ирландским премьером было договорено поручить командам как можно быстрее начать работу над двусторонним соглашением по безопасности в рамках Вильнюсской декларации "Большой семерки".

Саммит мира - что известно

15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом проведения мероприятия выбрали Бюргеншток, расположенный недалеко от швейцарского города Люцерн.

Президент Владимир Зеленский назвал три вопроса, которые будет поднимать Украина - это энергетическая и ядерная безопасность, свободное судоходство, а также обмен "всех на всех" и возвращение украинских детей, которые были силой депортированы в Россию.

Между тем саму Россию не пригласили на Саммит мира в Швейцарии. В Кремле назвали событие "не настроенной на результат инициативой".

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