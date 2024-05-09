Волошин заявил, что Силы обороны не дают россиянам зайти в Красногоровку.

Оккупанты пытаются штурмовать Красногоровку, но украинские военные сдерживают продвижение противника вглубь города, ситуация находится под контролем. Об этом рассказал LIGA.net спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Время от времени враг одиночными группами пытается штурмовать восточные окраины Красногоровки на бронетехнике. Наши защитники огнем артиллерии и минометов уничтожают все попытки и попытки врага зайти в город", – рассказал он.

Он также рассказал, что часть тех групп, которые прорвались на завод в Красногоровке, украинским военнымм удалось ликвидировать. А оставшиеся находятся в "сложном положении", поскольку практически лишены снабжения боекомплектом и поддержки бронетехники.

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"Наши воины отрезали им логистические пути, взяли под контроль всю дорогу и подходы к заводу. Защитники сдерживают продвижение противника вглубь города, ситуация находится под контролем", – заявил спикер ОСУВ "Хортица".

Ситуация в Красногоровке - что известно

Ранее офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что Красногоровка в Донецкой области находится под полным украинским контролем, там нет никакой серой зоны.

ранее стало известно, что подразделения Сил обороны заблокировали штурмовые группы российской армии, которые прорвались в город Красногоровка Донецкой области.

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