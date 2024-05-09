В сети распространилось сообщение бойца, в котором сообщалось, что на фронте стало больше снарядов.

Недавно в соцсети X распространился твит одного из воинов 43 артиллерийской бригады имени Тараса Трясила о том, что наши военные получили дополнительные снаряды и ведут огонь с самого утра. Несмотря на то, что такое сообщение, которое было написано 7 мая, нельзя считать официальным, оно получило свой резонанс, пишет Defense Express.

В издании определяют причины такого активного обсуждения этого твита, а именно:

проблема "снарядного голода" украинских военных обсуждается активно,

43-я артиллерийская бригада ассоциируется преимущественно с наиболее крупным калибром на вооружении артиллерии ВСУ - 203-мм самоходные пушки 2С7 "Пион".

Журналисты отметили, даже если это неофициальное сообщение бойца 43 артбригады, это все равно может свидетельствовать о том, что проблема со снарядами для ВСУ постепенно решается.

Видео дня

"А вот по номенклатуре боеприпасов, которые могла получить 43-я артбригада для интенсивной стрельбы, то картина выглядит не столь одновременно. Давайте для начала вспомним такую деталь - на официальных фотографиях пресс-службы 43-й ОАБр "светились" не только советские САУ "Пион", но и также западные PzH 2000 калибра 155-мм. Оговорку о "западных" здесь надо сделать, потому что PzH 2000 для ВСУ поставляла из своих запасов не только Германия, но и например Италия также", - добавляют в материале.

Поэтому логичным вариантом, при котором наши военные получили усиление 155-мм снарядов, являются непубличные поставки. Однако нельзя исключать и вариант о поставках дополнительного количества боеприпасов и к 203-мм САУ "Пион".

К примеру, в январе 2024 года для стрельбы из САУ 2С7 "Пион" ВСУ использовали даже бетонобойные снаряды 53-Г-620-Ш калибра 203-мм к гаубицам типа Б-4 времен Второй мировой.

"По одной из версий, такие снаряды могла из своих запасов дать вообще Албания. Ну а в июне того года - что наши артиллеристы могли получить и американские 203-мм осколочно-фугасные снаряды типа M106 к САУ M110", - отметили в Defense Express.

Поставки снарядов для Украины: последние новости

Как писал УНИАН, немецкая оборонная компания Rheinmetall анонсировала поставки новых артиллерийских боеприпасов в рамках помощи Украине. Глава компании Армин Паппергер отметил, что "артиллерия меняет правила войны" на поле боя и в этом году Rheinmetall должна поставить "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов для ВСУ.

В то же время президент Чехии Петр Павел заявил, что первые 180 тысяч снарядов Украина может получить уже в июне.

"Чем больше сторон знают об инициативе, тем большая конкуренция возникает. С одной стороны, необходимо было говорить об инициативе, чтобы заручиться поддержкой других стран, но с другой стороны, мы также раскрыли свои карты, чем, конечно, сейчас пользуется Россия. Это еще одна причина, почему инициатива продвигается не так быстро, как нам бы хотелось", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: