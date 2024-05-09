Для кольчуги, которая стала изюминкой костюма, использовали 10 тысяч металлических колец.

Во вторник, 7 мая, состоялся первый полуфинал "Евровидения-2024", где выступили представительницы Украины - Alyona Alyona и Jerry Heil. Рэперка вышла на сцену в сером костюме, изюминкой которого стала металлическая кольчуга. Ее создала украинский дизайнер Елена Романова.

Костюм Alyona Alyona был многослойным. Он состоял сразу из нескольких элементов и имел свой символизм. Наряд исполнительницы напомнил поклонникам образ самурая. Ее костюм демонстрировал тернистую жизнь женщины, которая несмотря на все препятствия, идет до конца.

Елена Романова поделилась процессом создания главного элемента образа - кольчуги. На своей странице в Instagram она опубликовала кадры готового украшения.

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Дизайнер указала, что для изготовления кольчуги было использовано 10 тысяч металлических колец. В целом ее вес составляет 3 килограмма. Вместе с примерками Романова потратила 12 дней на создание металлического украшения.

К слову, Alyona Alyona и Jerry Heil своим феерическим выступлением завоевали место в гранд-финале, который состоится 11 мая. В этом году песенный конкурс проходит в Швеции.

Напомним, ранее Alyona Alyona и Jerry Heil рассказали о символизме костюмов для номера на "Евровидении-2024".

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