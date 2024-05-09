По словам Вадима Филашкина, в Донецкой области ежедневно осуществляются тысячи выстрелов и авиаударов.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что российские оккупанты продвинутся вглубь Украины, если им удастся захватить прифронтовой город Часов Яр и всю территорию Донбасса. Об этом он сказал в интервью Sky News.

По его словам, украинские военные не допустят этого и сделают "все возможное и невозможное", чтобы выбить российскую армию.

В то же время Филашкин отметил, что войска РФ пытаются прорвать оборонительные линии на востоке Украины, ежедневно в области осуществляется от 1500 до 2500 артиллерийских выстрелов и авиаударов.

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Когда у чиновника спросили, какая опасность грозит Украине и миру, если вся Донецкая область окажется под контролем РФ, он ответил:

"Враг пойдет дальше. Если, не дай Бог, это произойдет, враг продвинется дальше вглубь центральной территории нашей страны. Мы этого не допустим и сделаем все возможное и невозможное, чтобы задержать врага здесь, в Донецкой области, и восстановить границы, которые были до 1991 года".

Филашкин добавил, что только в его регионе около 2500 мирных жителей погибло и почти 5 тысяч получили ранения с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Слова, чтобы описать весь гнев, который мы испытываем, наверное, еще не изобретены", - отметил он.

В свою очередь командир подразделения из 22-й бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Стив" рассказал журналистам, что российские атаки усиливаются еженедельно в течение последних трех-четырех месяцев, ведь Москва пытается использовать задержку в поставках западного вооружения для Украины. По его словам, ситуация для украинской армии является очень напряженной.

"Очень жестокая. Да. Настолько жестокая, насколько вы можете себе представить. И даже больше", - подчеркнул "Стив".

Военный отметил, что Украина нуждается в гораздо большем количестве высокоточного оружия от своих западных партнеров.

"Это бы полностью изменило войну, потому что мы знаем, где они [русские] находятся. Абсолютно точно. Нам нужно только оружие, чтобы их уничтожить. И все", - подчеркнул командир.

Часов Яр - последние новости

Ранее командир экипажа БпЛА "Кара небесная, 4-й бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш ответил, зашли ли оккупанты в Часов Яр. По его словам, по состоянию на 8 мая город находится под контролем Украины.

Он добавил, что украинские военные будут держать населенный пункт до тех пор, "пока это будет выгодно, пока это будет возможно, пока будет уничтожаться максимальное количество личного состава врага".

В то же время военнослужащий ВСУ Александр Антонюк отметил, что Украина еще имеет возможность сохранить контроль над городом Часов Яр. Он добавил, что все зависит исключительно от надлежащего обеспечения украинских сил вооружением со стороны западных партнеров.

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