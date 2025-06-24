Космический аппарат "Вояджер-1" был запущен в 1977 году.

Уже в конце 2026 года искусственный объект впервые в истории человечества достигнет расстояния в один световой день от Земли. Об этом пишет IFLScience.

Космос огромен, а искусственные объекты в нем движутся медленно. В издании напомнили, что рекорд скорости, с которой когда-либо путешествовал человек, был установлен "Аполлоном-10" в 1969 году (39 937,7 км/ч) и с тех пор не был побит. При такой скорости преодоление одной астрономической единицы (расстояния между Землей и Солнцем) заняло бы 3730 часов.

В начале 2027 года космический аппарат "Вояджер-1" станет первым искусственным объектом, достигшим расстояния в один световой день от Солнца. В издании отметили, что он был запущен в 1977 году и с тех пор находится в полете. "Вояджер-1" стал первым космическим аппаратом, который вышел за пределы гелиосферы, пересек гелиопаузу и вошел в межзвездное пространство.

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Когда космический аппарат достигнет расстояния 25,9 миллиарда километров от Земли, его почти 50-летнее путешествие будет сопоставимо с расстоянием, которое свет может пройти за один день.

В издании, на основании данных NASA Eyes on the Solar System подсчитали, что уже 15 ноября 2026 года "Вояджер-1" достигнет расстояния 25,9 миллиарда километров от Земли. 28 января 2027 года зонд достигнет расстояния в один световой день от Солнца, после чего продолжит свое путешествие, пока не исчерпает запас энергии.

Космический аппарат Parker уцелел после сближения с Солнцем

Ранее в NASA заявили, что их солнечный зонд Parker уцелел после успешного завершения ближайшего в истории сближения искусственного объекта с Солнцем. 24 декабря космический аппарат прошел 6,1 млн км от поверхности Солнца.

В NASA поделились, что Parker прислал детальные телеметрические данные о своем состоянии. Также космический аппарат, двигаясь со скоростью до 692 тысяч км/ч, выдерживал температуру до 982 градусов по Цельсию.

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