Суперкомпьютер NASA рассчитал точную дату конца жизни на Земле

Ученые обнаружили неизбежный финал человечества, заложенный самой природой.

Мало кого шокирует тот факт, что Часы Судного дня находятся ближе к полуночи, чем когда-либо прежде, частично из-за потенциальной конфронтации между Китаем и США, нависающей над предложенной Дональдом Трампом блокадой Ормузского пролива. Но даже если человечеству удастся избежать тройной опасности в виде изменения климата, катастрофы, вызванной ИИ, и ядерной войны, наш мир все равно столкнется с конечным существованием.

Бюллетень ученых-атомщиков создал Часы Судного дня в 1947 году, чтобы они служили предупреждением об угрозе апокалипсиса, вызванного деятельностью человека. Тем не менее, приближается неизбежный естественный финал для всей жизни на Земле, независимо от наших действий, Daily Star. Согласно исследователям Кадзуми Одзаки и Кристоферу Т. Райнхарду, этот финал наступит значительно раньше, чем прогнозировалось ранее.

Примерно 2,5 миллиарда лет назад атмосфера Земли содержала очень мало кислорода, но появление новой формы жизни, которая вырабатывала кислород в качестве побочного продукта, полностью изменило ситуацию. Так называемое Кислородное событие уничтожило практически каждый живой организм на планете в то время, создав высокооксигенированную и – как подчеркнули Одзаки и Райнхард – дистанционно обнаруживаемую биосферу.

Тем не менее, эта богатая кислородом среда, на которую мы полагаемся, не обязательно является постоянной характеристикой. Используя информацию из Института астробиологии NASA, Одзаки и Райнхард рассчитали, что "срок годности" нашей атмосферы наступит гораздо раньше, чем ожидалось. "В течение многих лет продолжительность жизни биосферы Земли обсуждалась на основе неуклонного повышения яркости Солнца", – пояснил Одзаки, ведущий автор исследования.

Новое исследование предполагает, что предыдущие оценки, предсказывавшие, что наша планета станет непригодной для жизни в том виде, в каком мы ее знаем, примерно через два миллиарда лет из-за изменений в составе нашей родительской звезды, были значительно завышены.

Однако причин для немедленного беспокойства нет. Исследование, опубликованное в научном журнале Nature Geoscience, предполагает, что вместо двух миллиардов лет у нас есть все еще довольно комфортный один миллиард лет. Компьютерная оценка NASA относит наше неизбежное вымирание к 1 000 002 021 году или около того.

Представим на мгновение, что человечеству удастся преодолеть свои деструктивные наклонности и объединиться, чтобы найти решение проблемы изменения климата. У людей того далекого будущего вполне могут быть какие-то средства, чтобы либо исправить ситуацию, либо избежать проблемы.

Ученые уточнили: "В настоящее время фотосинтезирующая биосфера Земли поддерживает большие валовые потоки O2 [диоксигена] в систему океан-атмосфера... в результате чего современная атмосфера составляет примерно 20% O2 по объему".

Одзаки и Райнхард добавили: "Однако присутствия кислородных фототрофов [растений и микроорганизмов] самого по себе может быть недостаточно для поддержания сильно оксигенированной атмосферы".

"Принято считать, что содержание O2 в атмосфере Земли было значительно ниже сегодняшнего на протяжении большей части истории Земли, и что современное атмосферное содержание O2 развилось только после появления наземных растений, которые эволюционировали, чтобы ускорить геохимические циклы жизненно важных элементов (прежде всего фосфора) в средах поверхности Земли".

Ожидается, что Солнце будет увеличиваться в размерах в течение следующего миллиарда лет, выделяя больше тепла и превращая Землю в прогрессивно непригодную для жизни среду. По мере изменения поведения Солнца ученые прогнозируют, что вода будет все больше извлекаться с поверхности Земли и подниматься в верхние слои атмосферы. Это приведет к катастрофическому завершению условий с изобилием кислорода, на которые мы полагаемся.

Они далее отметили, что предложенная NASA инициатива Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor (LUVOIR) позволит нам наблюдать идентичные трансформации на далеких планетах, потенциально фиксируя начало – и завершение – жизни в других мирах.

