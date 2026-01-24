Новое исследование раскрыло секрет строительства Великой пирамиды Гизы

Новое исследование предполагает, что пирамида была посстроена "изнутри наружу".

Великая пирамида Хеопса, самая старая и самая большая из пирамид Гизы, была построена как гробница фараона Хеопса около 2560 года до н.э., примерно 4585 лет назад. Однако способ ее строительства долгое время ставил в тупик археологов, поскольку ни один из сохранившихся древних текстов не объясняет, как её массивные каменные блоки были подняты и собраны так быстро. Традиционные теории основаны на использовании пандусов и медленном, послойном строительстве, но они с трудом объясняют, как камни весом до 60 тонн были подняты на сотни метров всего за два десятилетия, пишет DailyMail.

Однако в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, доктор Саймон Андреас Шеуринг утверждает, что Великая пирамида была построена изнутри наружу, начиная с внутреннего ядра и используя скрытые системы шкивов для подъема камней по мере роста сооружения.

Согласно исследованию, тяжелые противовесы скользили вниз по наклонным внутренним проходам, создавая силу, которая поднимала блоки вверх. При этом Восходящий проход и Большая галеря выполняли роль внутренних строительных пандусов, а не церемониальных коридоров.

Исследование также предложило новое объяснение происхождения Прихожей – небольшой гранитной комнаты, расположенной непосредственно перед Камерой Царя. Традиционно считавшаяся устройством безопасности, предназначенным для защиты от расхитителей гробниц, Прихожая теперь представлена ​​как подъемная станция, напоминающая шкив.

В реконструкции Шеуринга веревки проходили бы по деревянным бревнам, установленным в Прихожей, позволяя рабочим поднимать камни весом до 60 тонн.

Шеуринг утверждал, что вся внутренняя планировка пирамиды отражает скорее инженерные компромиссы, чем символический замысел. Так, основные камеры и проходы сгруппированы вдоль общей вертикальной оси, но расположены не идеально по центру, а смещены относительно друг друга. Например, Камера Царицы расположена по центру с севера на юг, а не с востока на запад, в то время как Камера Царя заметно смещена к югу от центральной оси пирамиды. Такие неровности трудно объяснить, если пирамида была аккуратно построена снизу вверх с использованием внешних пандусов.

Теория также предлагалет объяснения загадочных внешних особенностей, включая небольшую вогнутость граней пирамиды и сложный узор, в котором слои камня постепенно меняют высоту.

По мнению Шеуринга, эти особенности могут отражать смещение внутренних пандусов и точек подъема по мере подъема пирамиды и уменьшения веса камней на более высоких уровнях.

Если предложение Шеуринга подтвердится будущими открытиями, оно может изменить представление археологов не только о Великой пирамиде, но и о строительстве пирамид в Древнем Египте.

