Древние римляне любили распоряжаться богатством: во что инвестировали

Ряд римских завещаний показывает, что люди оставляли своим наследникам серебро и золото в виде слитков, пластин или брусков.

Как и сегодня, люди в древности понимали, что инвестирование денег может помочь укрепить и приумножить богатство.

Богатые древние люди покупали золото и серебро. Это был один из самых популярных вариантов инвестиций, пишет Livescience. Обычно они хранили металлы либо в виде слитков, или как ювелирные украшения.

Отмечается, что хранение таких предметов могло быть рискованным и подверженным краже, поэтому обычно металлы хранились в специальном хранилище или сейфе.

Римский писатель Цицерон писал, как одна богатая дама доставала золото из сейфа, когда хотела одолжить кому-нибудь деньги. Затем золото можно было обменять на монеты.

Когда люди хотели торговать драгоценными металлами, они продавали их по весу. Если золото, серебро или бронза использовались для изготовления ювелирных изделий или других предметов, их можно было переплавить и превратить в слитки.

Что еще пользовалось популярностью

Помимо металлов, большой популярностью пользовались также сельскохозяйственные товары, особенно зерно, оливковое масло и вино. Чтобы получать прибыль от сельскохозяйственных товаров, люди покупали землю и торговали этими товарами на рынке.

Римский государственный деятель Катон считал, что вложение денег в производство товаров первой необходимости - это самое безопасное вложение. Он считал, что эти вещи устойчивы к непредсказуемым колебаниям в экономике.

В то время как драгоценные металлы были средством сохранения богатства, они не приносили дохода, если их не продавали. Но диверсифицированный портфель сельскохозяйственных товаров гарантировал постоянный доход.

Люди также инвестировали и торговали драгоценными товарами, такими как произведения искусства.

Издание отметило, что уогда римляне разграбили город Коринф в 146 году до н.э., они украли городскую коллекцию известных произведений искусства, а потом продали их за огромные суммы денег на аукционе, чтобы получить прибыль для римского государства.

На этом аукционе царь Пергама Аттал II (220–138 гг. до н.э.) купил одну из картин мастера Аристеида из Фив (IV век до н.э.) за невероятную сумму в 100 талантов (около 2500 кг серебра).

"Очевидно, что инвестиции в товары 2000 лет назад могли способствовать накоплению личного богатства, но также сопряжены с определенным риском, как и сегодня", - подытожило издание.

В конце прошлого года археологи во Франции обнаружили три древних кувшина, наполненных десятками тысяч римских монет. Кувшины были закопаны в землю 1700 лет назад в полу дома, возможно, служившие своего рода сейфом или копилкой. Ученые допускали, что в них в общей сложности в них может находиться более 40 тыс. римских монет.

