Тайна белых китов: анализ ДНК более 600 белух из Аляски ошарашил ученых

Исследование ДНК показало, что частая смена партнеров помогает белухам сохранять генетическое разнообразие и выживать в небольшой популяции.

Ученые, исследующие популяцию белух в Бристольском заливе на Аляске, выяснили, что эти арктические киты в течение жизни имеют много разных партнеров. Неожиданное открытие может объяснить, почему даже небольшая популяция сохраняет генетическое разнообразие и устойчивость к угрозам.

Как сообщает Frontiers in Marine Science, исследователи проанализировали ДНК 623 белух, собранную при участии местных охотников, ведущих традиционный образ жизни. Генетические данные показали, что как самцы, так и самки не следуют модели, которую ученые ранее считали типичной для китообразных.

Не полигамия, как считали ранее

Из-за значительного полового диморфизма – самцы белух значительно крупнее самок – ученые предполагали, что этот вид имеет полигинную систему спаривания, когда несколько доминирующих самцов оплодотворяют большинство самок. Такую модель часто наблюдают у наземных животных и многих морских млекопитающих.

"Мы ожидали увидеть сценарий, при котором самые крупные или самые агрессивные самцы имели бы больше всего потомства", – пояснил ведущий автор исследования доктор Грег О'Корри-Кроу из Университета Флориды Атлантик.

Впрочем, результаты анализа ДНК показали другую картину: ни один самец не доминировал в размножении, а успешные спаривания были распределены между многими особями.

"Длинная игра" белух

Ученые предполагают, что такая стратегия связана со сложностью поиска партнеров в океане и чрезвычайно долгой жизнью белух – они могут доживать до 90 лет. Самцы, по словам исследователей, "играют в долгую игру", размножаясь в течение десятилетий, а не одного-двух сезонов.

Самки также меняют партнеров в разные годы. Это может быть своеобразной "страховочной стратегией", которая уменьшает риск спаривания с генетически слабым самцом.

Популяция белух в Бристольском заливе насчитывает всего около 2000 особей, однако уровень инбридинга оказался на удивление низким. По словам О'Корри-Кроу, регулярная смена партнеров помогает сохранять генетическое разнообразие, что особенно важно для небольших групп животных.

"Когда потомство происходит от многих разных родителей, популяция становится более устойчивой к болезням и изменениям окружающей среды", – отмечает ученый.

Команда планирует продолжить работу и использовать дроны для непосредственного наблюдения за брачным поведением белух в дикой природе. Цель – лучше понять, как эти киты адаптировали свои репродуктивные стратегии к жизни среди льдов и в условиях изменчивого климата.

